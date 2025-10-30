Columbus přestřílel Toronto, výhru řídili dva čtyřbodoví hráči. Tavares dal gól číslo 500
Hokejisté Columbusu porazili v jediném utkání středečního programu NHL doma Toronto 6:3. Výhru režírovali čtyřmi body Mathieu Olivier (1+3) a Charlie Coyle (0+4). Jejich spoluhráč z formace Cole Sillinger vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Prohru kanadského týmu v závěru zmírnil John Tavares, který vstřelil pětistý gól v soutěži. Stal se 49. hráčem v historii NHL, který tuto metu překonal.
Columbus vedl ve dvanácté minutě 2:0 a po dvou třetinách 5:1. Polovinu branek dali obránci - gólově se prosadili Zach Werenski, Ivan Provorov a Dante Fabbro. Výhru podpořil Elvis Merzlikins 33 zákroky.
Columbus vyhrál potřetí za sebou, pokaždé dal alespoň čtyři branky. „Když rozjedeme rotace, je těžké nám sebrat puk,“ řekl Sillinger, který byl zvolen nejlepším hráčem zápasu. Jeho útočná řada posbírala v utkání celkem jedenáct bodů (3+8) a obsadila všechna tři místa při vyhlášení hvězd duelu. „Pokud dostaneme prostor a čas, umíme toho využít. Mám pocit, že to v úvodu sezony potvrzujeme. Jde jen o to, jak moc budeme efektivní,“ popsal.
Toronto, které vyhrálo v zápase na střely 36:24, zkorigovalo výsledek v závěrečných minutách z 1:6 na 3:6. Druhý gól týmu vstřelil Tavares. Do utkání nezasáhl žádný český hráč.
„Hrajete, abyste vyhráli jako tým. Celé je to o týmu. Přál bych si, aby měl (500.) gól větší význam,“ uvedl Tavares. „Určitě ale v příštích dnech více docením, co se mi podařilo,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|11
|7
|0
|2
|2
|40:30
|16
|2
Devils
|10
|7
|1
|0
|2
|39:30
|16
|3
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|4
Detroit
|10
|6
|1
|0
|3
|35:31
|14
|5
Carolina
|9
|3
|3
|0
|3
|34:28
|12
|6
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|27:22
|12
|7
Columbus
|10
|4
|2
|0
|4
|35:31
|12
|8
Flyers
|9
|2
|3
|1
|3
|26:23
|11
|9
Ottawa
|11
|4
|1
|1
|5
|41:44
|11
|10
Toronto
|11
|3
|2
|1
|5
|38:42
|11
|10
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|12
Tampa
|10
|3
|1
|2
|4
|29:30
|10
|12
Buffalo
|10
|4
|0
|2
|4
|30:31
|10
|14
Rangers
|11
|4
|0
|2
|5
|24:26
|10
|15
Boston
|12
|4
|1
|0
|7
|39:44
|10
|16
Islanders
|9
|4
|0
|1
|4
|32:33
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|11
|6
|0
|4
|1
|41:30
|16
|2
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|3
Vegas
|10
|5
|1
|3
|1
|37:28
|15
|4
Winnipeg
|10
|6
|1
|0
|3
|34:25
|14
|5
Dallas
|10
|5
|1
|1
|3
|29:30
|13
|5
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|7
Kings
|11
|2
|3
|3
|3
|33:36
|13
|8
Chicago
|10
|4
|1
|2
|3
|33:26
|12
|9
Edmonton
|11
|4
|1
|2
|4
|35:35
|12
|10
Anaheim
|9
|3
|2
|1
|3
|32:31
|11
|11
Vancouver
|11
|3
|2
|0
|6
|29:33
|10
|12
Nashville
|11
|3
|1
|2
|5
|28:37
|10
|13
Minnesota
|11
|2
|1
|3
|5
|31:43
|9
|14
St. Louis
|10
|3
|0
|1
|6
|29:44
|7
|15
San Jose
|10
|0
|2
|2
|6
|32:46
|6
|16
Calgary
|11
|1
|1
|1
|8
|24:39
|5