Columbus přestřílel Toronto, výhru řídili dva čtyřbodoví hráči. Tavares dal gól číslo 500

Cole Sillinger a Ivan Provorov se radují z gólu Columbusu
Cole Sillinger a Ivan Provorov se radují z gólu Columbusu
Columbus si na svém ledě poradil s Torontem
John Tavares (vlevo) vstřelil svůj 500. gól v NHL
Hokejisté Columbusu porazili v jediném utkání středečního programu NHL doma Toronto 6:3. Výhru režírovali čtyřmi body Mathieu Olivier (1+3) a Charlie Coyle (0+4). Jejich spoluhráč z formace Cole Sillinger vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Prohru kanadského týmu v závěru zmírnil John Tavares, který vstřelil pětistý gól v soutěži. Stal se 49. hráčem v historii NHL, který tuto metu překonal.

Columbus vedl ve dvanácté minutě 2:0 a po dvou třetinách 5:1. Polovinu branek dali obránci - gólově se prosadili Zach Werenski, Ivan Provorov a Dante Fabbro. Výhru podpořil Elvis Merzlikins 33 zákroky.

Columbus vyhrál potřetí za sebou, pokaždé dal alespoň čtyři branky. „Když rozjedeme rotace, je těžké nám sebrat puk,“ řekl Sillinger, který byl zvolen nejlepším hráčem zápasu. Jeho útočná řada posbírala v utkání celkem jedenáct bodů (3+8) a obsadila všechna tři místa při vyhlášení hvězd duelu. „Pokud dostaneme prostor a čas, umíme toho využít. Mám pocit, že to v úvodu sezony potvrzujeme. Jde jen o to, jak moc budeme efektivní,“ popsal.

Toronto, které vyhrálo v zápase na střely 36:24, zkorigovalo výsledek v závěrečných minutách z 1:6 na 3:6. Druhý gól týmu vstřelil Tavares. Do utkání nezasáhl žádný český hráč.

„Hrajete, abyste vyhráli jako tým. Celé je to o týmu. Přál bych si, aby měl (500.) gól větší význam,“ uvedl Tavares. „Určitě ale v příštích dnech více docením, co se mi podařilo,“ dodal.

63

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh11702240:3016
2Devils10710239:3016
3Montreal11440340:3316
4Detroit10610335:3114
5Carolina9330334:2812
6Washington10510427:2212
7Columbus10420435:3112
8Flyers9231326:2311
9Ottawa11411541:4411
10Toronto11321538:4211
10Florida11501527:3111
12Tampa10312429:3010
12Buffalo10402430:3110
14Rangers11402524:2610
15Boston12410739:4410
16Islanders9401432:339
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado11604141:3016
    2Utah11620340:3016
    3Vegas10513137:2815
    4Winnipeg10610334:2514
    5Dallas10511329:3013
    5Seattle Kraken10323228:2913
    7Kings11233333:3613
    8Chicago10412333:2612
    9Edmonton11412435:3512
    10Anaheim9321332:3111
    11Vancouver11320629:3310
    12Nashville11312528:3710
    13Minnesota11213531:439
    14St. Louis10301629:447
    15San Jose10022632:466
    16Calgary11111824:395

