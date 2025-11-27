Adamczyková závodila poprvé po mateřské: Jelo se mi dobře, ale žádná hitparáda
První závod po mateřské pauze má za sebou snowboardcrossařka Eva Adamczyková. V závodě Evropského poháru na Pitztalu vypadala ve čtvrtfinále. Na úvod sezony tam pravidelně testují formu „áčkové" reprezentační týmy se závodníky pro Světový pohár, upozornil v nahrávce pro média trenér české reprezentace Marek Jelínek.
Dvaatřicetiletá Adamczyková absolvovala první závod od loňského března, kdy uzavřela sezonu Světového poháru 2023/24 pátým místem v kanadském Mt. St. Anne. Olympijská vítězka ze Soči 2014 a dvojnásobná mistryně světa pak kvůli těhotenství přerušila kariéru a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu ohlásila návrat a ráda by se kvalifikovala na únorové zimní olympijské hry do Itálie.
První závodní test absolvovala dnes a ve čtvrtfinále nestačila na později třetí Němku Janu Fischerovou a Kanaďanku Kennedy Justinenovou. „Start se povedl, vyjela jsem první do první klopky. Pak jsem to ne úplně dobře takticky zvládla, měla jsem si dřív přejet doleva na boulích a do druhé klopky. Ony tam přijely i trošku jinou rychlostí za mnou a podjely mě. Pak jsem za nimi jela, ale už jsem je nedojela," popsala v nahrávce pro média průběh rozjížďky.
Trať na ledovci Pitztal je poměrně krátká, takže i proto neměla prostor dostat se na postupovou pozici. „Je to další dobrá zkušenost z ježdění ve čtyřkách. Je pravda, že toho moc ve čtyřkách naježděného nemám. Jelo se mi dobře, ale že by to byla nějaká hitparáda, to ne," dodala trojnásobná vítězka SP ke svému výkonu.
Závod jako trénink
Ženský závod vyhrála Australanka Josie Baffová, vicemistryně světa z roku 2023. Na tom je vidět, jak kvalitní konkurence se v tomto závodě Evropského poháru objevila.
„Tento Evropský pohár je výjimečný v tom že se ho účastní téměř všechny reprezentace A, tedy závodníci, kteří obvykle jezdí pouze Světové poháry. A to proto, že se tady reprezentace různých států připravují před prvním závodem Světového poháru," vysvětlil Jelínek.
Čeští reprezentanti pod jeho vedením berou tento závod především jako trénink. „Splnili jsme si věci, které jsme chtěli. Bereme to jako součást přípravy a nejdůležitější je to, že si tu poměrně dobře zatrénovali a nezranili se," ocenil.
Ve čtvrtfinále mužského závodu vypadl Kryštof Choura, už osmifinále bylo konečnou pro Jana Kubičíka a Lukáše Pomykala. Nyní se čeští reprezentanti přesunou do Svatého Mořice na další trénink. Na Pitztalu o něco déle zůstane jen osmnáctiletá Karolína Hrůšová, kterou čeká juniorský závod. V tom seniorském ji dnes dělilo sedm setin od postupu do vyřazovacích jízd. Ze Svatého Mořice se snowboardcrossový tým přesune přímo do Cervinie, kde 12. prosince začne nový ročník SP.