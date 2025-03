Onana dráždí a fanoušci žádají: Kovář zpět do United! Tři varianty nové role

Do Manchesteru se Matěj Kovář stěhoval v lednu 2018, usadil se v mládežnických kategoriích a postupně rostl. Získával kredit za hru nohama, ale i za brankářské schopnosti. Zkušenosti sbíral na hostování ve Swindon Town či Burton Albion.

Výhled na post jedničky Red Devils se ovšem rýsoval mlhavě, prostor mezi třemi tyčemi strážil David de Gea, světová špička v oboru a klubová legenda. Po nástupu Erika ten Haga ale jeho akcie rychle uvadly. Vadila především nedostatečná schopnost a variabilita v rozehrávce.

Tedy disciplína, ve které právě Kovář vyčnívá. Jenže nizozemský kouč si přivedl Andrého Onanu z Interu Milán. Počítalo se s tím, že by český gólman plnil roli dvojky.

Ačkoli nikdy nedostal šanci v soutěžním zápase za United, nadchnul v přátelských duelech a především pak na hostování v pražské Spartě, která o něj stála, chtěla jej natrvalo, jenže cenovka byla příliš velká.

Proto se Kovář vrátil do Anglie. Red Devils ale nakonec usoudili, že nyní (v létě 2023) není připravený na první tým a nevidí v něm takový potenciál, aby si ho nechali. Proto se dohodli s Bayerem Leverkusen, kam se stěhoval za 9 milionů eur (226 milionů korun) včetně bonusů. Jenže…

Manchester prozíravě vměstnal do dohody o transferu zpětnou výkupní klauzuli, konkrétní částka sice nebyla zveřejněna, ale očekává se, že nejde o závratnou sumu. Čistě podle spekulací by nemělo jít víc než o 25 milionů eur (627 milionů korun).

A není žádné tajemství, jak na tom „rudí ďáblové“ jsou po finanční stránce… Ne moc dobře. Proto kdyby se v létě opravdu rozhodli, že chtějí nového gólmana, případně zvýšit konkurenci pro Onanu, tah s Kovářem dává smysl.

Zároveň se počítá s tím, že Altay Bayindir, jenž plní roli dvojky, United na konci sezony opustí. Turek totiž touží po větším vytížení, kterého by se nyní při kolísavé formě Onany asi i dočkal, jenže se zranil. A třetí v pořadí Tom Heaten, 38letý veterán, s největší pravděpodobností ukončí bohatou kariéru.

Z toho tedy vyplývá, že Manchester (patrně) bude shánět gólmana, jen jde o to, jak to uchopí: jestli chce novou jedničku, zvýšit konkurenci pro Onanu, nebo vyloženě dvojku. Kovář se mezitím usadil v Německu, hlavní brankářskou pozici si sice ještě nezískal, ale pravidelně chytá poháry (domácí i evropské) a dostal se i do české reprezentace.

Fanoušci na Old Trafford jej vždy měli rádi, cenili si ho a doufali, že zůstane. Jeho návrat by uvítali. Prostředí klubu zná perfektně a aktuální situace… Ta nahrává tomu, že v Divadle snů není jistého absolutně nic. Co by na návrat říkal sám Kovář? Šel by do toho? A dávalo by mu to smysl?