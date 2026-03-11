Trpišovský za osm let ve Slavii rivalům utekl o sto bodů: Postavte mu sochu!
Výhrou v derby prakticky proměnil mečbol v zápase o svůj pátý fotbalový titul. Nikdy nebyl se Slavií horší než druhý. Kdo z nás to má? Trenér Jindřich Trpišovský (50) jo. V Edenu aby začali přemýšlet, kde bude stát socha mága, jenž triumfy slaví legendárními skluzy.
Hra už není, co bývala. V Lize mistrů je stále bez vítězství... Občas se ozvou hlasy, že změna trenéra by Slavii prospěla. Jenže pak člověk koukne na čísla a je zřejmé, že nic lepšího než kouzelník v kšiltovce nemohlo klub potkat!
Miliardy za hráče
Za více než osm let v Edenu získal 673 ligových bodů. Největší rivalové za stejné období zhruba o sto méně, přesněji takto: Sparta 577, Plzeň 567. Co tam máme dál? Stovky milionů!
Za jeho vedení klub prodal osm hráčů za cenu 200 milionů korun a vyšší. Jen těchto osm borců dává součet 2,88 miliardy korun. Samozřejmě také něco stáli, ale to on z obyčejných hráčů udělal žádaná esa »vybroušená« jízdami v evropských pohárech. V těch Jindřich navzdory trápení v LM umí jít daleko, třikrát byl ve čtvrtfinále.
Chybí jedna věc…
O jedno Trpišovský, jenž loni v prosinci prodloužil smlouvu do června 2029, slávisty ochudil: O vzrušení z nového vedení. Sparta v jeho éře protočila 9 jmen: Stramaccioni, Hapal, Ščasný, Horňák, Jílek, Kotal, Vrba, Priske, Friis a znovu Priske. Ale zase jí nehrozí, že by měla v dohledné době někomu stavět sochu.
|První soutěžní zápas se Slavií hrál Trpišovský v Jihlavě 17. února 2018 a Slavia prohrála 0:1.