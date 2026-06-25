Hodnocení Česka za debakl s Mexikem: Na Douděru nestačila stupnice! Kdo obstál?

Zítra si děcka odcupitají pro vysvědčení, takových kulí jako dostal od Blesku český nároďák, na něm ale asi bude mít málokteré z nich. A to na výkon obránce Davida Douděry ani nestačila klasická česká školní stupnice. Na hřišti obstál jediný hráč, toho ale trenér Koubek vyndal ze hry jako prvního...
- známka: 4
MATĚJ KOVÁŘ
I slepec na zasedání asociace mimů by se nudil méně než on v první půli v bráně. Pak byl sám součástí tragikomické pantomimy.
TOMÁŠ HOLEŠ
známka: 5
Opak moderního a lehkonohého stopera. Podle toho to taky dopadlo. Když už sotva lapal po dechu, neohrabaně hasil malér před druhým gólem.
ROBIN HRANÁČ
známka: 5
Na soupeře se přisál jako »klíště« Kaiser v legendární scénce z Možná přijde i kouzelník. Než ale stačil pořádně nasát krev, odpadl.
LADISLAV KREJČÍ
známka: 5
I lední medvěd na rovníku by vypadal přirozeněji než dezorientovaný kapitán při bránění Roma před úvodní obdrženou trefou. Byl to klíčový moment.
VLADIMÍR COUFAL
známka: 5
Jeho největší fotbalovou předností je vtipně házení dlouhých autů. Teď už to bude maximálně na mistrovství světa v košandě.
LUKÁŠ ČERV
známka: 5
Na trávníku se svíjel tak, jako kdyby ho tamní drogový kartel potrestal za krádež na jeho políčku. Pak už pro jeho postavu nebylo ve scénáři místo.
MICHAL SADÍLEK
známka: 3
Zahrával standardky, řešil trable za jiné. Snesl by přísnější měřítko, kdyby ovšem hloupě nevyhodnotil bránění Cháveze před jeho střeleckým zápisem.
DAVID DOUDĚRA
známka: 6
V televizním rozhovoru vystupoval sebevědomě jako Ronaldo, na place ale hrál už jako Douděra. Co mohl, to zvrtal. Sportem nepolíbený by řekl, že schválně.
PAVEL ŠULC
známka: 5
Tak tohle byl asi nejhorší výkon vítěze Fotbalisty roku v historii nároďáku. Vůbec nebyl v pohodě a trenér ho v tom ještě pěkně až do konce vymáchal.
DENIS VIŠINSKÝ
známka: 2
Kdo měl s kurzem 3 vsazeno, že vystřelí na bránu, musel skřípat zubama. Jediný byl blízko, za což se mu dostalo spravedlivé odměny - jako první ho Koubek vystřídal.
ADAM HLOŽEK
známka: 4
Kvůli marnosti záložníků se křehký snajpr nedostal do hry. Nejpozitivnější je, že po několika ostrých atacích vyvázl bez zranění.
LUKÁŠ PROVOD
známka: 3
Jakmile přišel na trávník, Mexiko zvýšilo a sombréra letěla do vzduchu. Svým způsobem hru oživil, jenže to už byli ostatní zdechlí.
PATRIK SCHICK
známka: 5
Když jde egoista s velkým E na plac až ve druhé půli jako žolík s malým ž, tak to nikdy nemůže dopadnout dobře. Nedopadlo.
TOMÁŠ SOUČEK
známka: 5
Horor, když se v nicneřešící situaci rozhodl stínovat gólmana při odkopu, podlomila se mu noha až šel bolestí k zemi. Fiasko vyvrcholilo ošklivým zraněním.
NEHODNOCENI
Chorý a Sojka nehodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.
Blesk Sport
Fotbal