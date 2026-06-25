Hodnocení Česka za debakl s Mexikem: Na Douděru nestačila stupnice! Kdo obstál?

Autor: rau
  • David Douděra zasahuje proti mexickému útoku

    Zítra si děcka odcupitají pro vysvědčení, takových kulí jako dostal od Blesku český nároďák, na něm ale asi bude mít málokteré z nich. A to na výkon obránce Davida Douděry ani nestačila klasická česká školní stupnice. Na hřišti obstál jediný hráč, toho ale trenér Koubek vyndal ze hry jako prvního...

  • MATĚJ KOVÁŘ

    známka: 4

    I slepec na zasedání asociace mimů by se nudil méně než on v první půli v bráně. Pak byl sám součástí tragikomické pantomimy.

    Skóre proti Česku otevřel Chavez

  • TOMÁŠ HOLEŠ 

    známka: 5

    Opak moderního a lehkonohého stopera. Podle toho to taky dopadlo. Když už sotva lapal po dechu, neohrabaně hasil malér před druhým gólem.

    Tomáš Holeš v akci proti Mexiku

  • ROBIN HRANÁČ  

    známka: 5

    Na soupeře se přisál jako »klíště« Kaiser v legendární scénce z Možná přijde i kouzelník. Než ale stačil pořádně nasát krev, odpadl.

    Robin Hranáč

  • LADISLAV KREJČÍ   

    známka: 5

    I lední medvěd na rovníku by vypadal přirozeněji než dezorientovaný kapitán při bránění Roma před úvodní obdrženou trefou. Byl to klíčový moment.

    Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí na Aztéckém stadionu

  • VLADIMÍR COUFAL 

    známka: 5

    Jeho největší fotbalovou předností je vtipně házení dlouhých autů. Teď už to bude maximálně na mistrovství světa v košandě.

    Vladimír Coufal

  • LUKÁŠ ČERV   

    známka: 5

    Na trávníku se svíjel tak, jako kdyby ho tamní drogový kartel potrestal za krádež na jeho políčku. Pak už pro jeho postavu nebylo ve scénáři místo.

    Lukáš Červ v akci proti Mexiku

  • MICHAL SADÍLEK    

    známka: 3

    Zahrával standardky, řešil trable za jiné. Snesl by přísnější měřítko, kdyby ovšem hloupě nevyhodnotil bránění Cháveze před jeho střeleckým zápisem.

    Michal Sadílek v souboji o míč

  • DAVID DOUDĚRA  

    známka:  6

    V televizním rozhovoru vystupoval sebevědomě jako Ronaldo, na place ale hrál už jako Douděra. Co mohl, to zvrtal. Sportem nepolíbený by řekl, že schválně.

    David Douděra zasahuje proti mexickému útoku

  • PAVEL ŠULC    

    známka: 5

    Tak tohle byl asi nejhorší výkon vítěze Fotbalisty roku v historii nároďáku. Vůbec nebyl v pohodě a trenér ho v tom ještě pěkně až do konce vymáchal.

    Pavel Šulc a Lukáš Červ v diskuzi s rozhodčím

  • DENIS VIŠINSKÝ     

    známka: 2

    Kdo měl s kurzem 3 vsazeno, že vystřelí na bránu, musel skřípat zubama. Jediný byl blízko, za což se mu dostalo spravedlivé odměny - jako první ho Koubek vystřídal.

    Denis Višinský v úvodu těsně minul mexickou branku

  • ADAM HLOŽEK   

    známka: 4

    Kvůli marnosti záložníků se křehký snajpr nedostal do hry. Nejpozitivnější je, že po několika ostrých atacích vyvázl bez zranění.

    Adam Hložek v hlavičkovém souboji

  • LUKÁŠ PROVOD     

    známka: 3

    Jakmile přišel na trávník, Mexiko zvýšilo a sombréra letěla do vzduchu. Svým způsobem hru oživil, jenže to už byli ostatní zdechlí.

    Lukáš Provod

  • PATRIK SCHICK    

    známka: 5

    Když jde egoista s velkým E na plac až ve druhé půli jako žolík s malým ž, tak to nikdy nemůže dopadnout dobře. Nedopadlo.

    Patrik Schick

  • TOMÁŠ SOUČEK    

    známka:  5

    Horor, když se v nicneřešící situaci rozhodl stínovat gólmana při odkopu, podlomila se mu noha až šel bolestí k zemi. Fiasko vyvrcholilo ošklivým zraněním.

    Tomáš Souček si v závěru utkání ošklivě poranil koleno

  • NEHODNOCENI

    Chorý a Sojka nehodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.

    Patrik Schick
    Patrik Schick

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