Krejčího proslov z deníčku: První reakce Tvrdíka
Nestává se často, že by boss Slavie a člen výkonného výboru FAČR Jaroslav Tvrdík (57) souzněl s hlavní bývalou tváří Sparty Krejčím.
„S předsedou a kolegy ve VV jsme již domluveni, že se účinkováním českého týmu na MS budeme zabývat,“ slíbil Blesku Tvrdík, jehož slova potvrdil i plzeňský boss Šádek.
„A rád bych dodal, že kapitán týmu Ladislav Krejčí má můj respekt,“ chválil dále Tvrdík kapitána za vyjádření po příletu.
Co Krejčí řekl
Poprvé v historii předstoupil kapitán národního áčka před média s deníčkem, aby z něj veřejně přednesl své myšlenky. Ač v emocích, smysluplně, upřímně. A proslýchá se, že s podporou celého mančaftu. Výrok Patrika Schicka (30), jenž znechucený utnul svoji reprezentační kariéru: „Český fotbal má na mnohem, mnohem víc. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují,“ má třaskavé pokračování.
„Kritika je zasloužená, ale nemyslím, že by někdo nepracoval na maximum. Jen je otázka, jestli naše maximum je správná cesta. Říkám to proto, že mi na tom záleží. Chci něco změnit. Když se mlčí, většinou se souhlasí.“ Tak dal Krejčí jasně najevo, že mu »činnost« strahovské vrchnosti od ničeho k ničemu, vedoucí k děsu na MS, nejde pod vousy.
„Nikdy není pozdě, proto věřím, že účast na mistrovství světa může být zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech,“ představil svoji vizi Krejčí. „Děkuju moc, mějte se, na shledanou,“ rozloučil se.
Další výroky
Věřím, že nastavené zrcadlo na MS je pro nás všechny motivace proměňovat slova v činy.
Vždy jsem náročný v první řadě na sebe, pak i na ostatní. Co jsme nedokázali, je zodpovědnost každého z nás.
Jsem si vědomý, čeho všeho jsme schopni, co můžeme dokázat. Naše charakterové rysy nám plno států může závidět. Je to silný stavební kámen, na němž se dá něco postavit.
Je jen na nás, jak k tomu všemu přistoupíme. Jestli v roli oběti, nebo v roli tvůrce, kdy si každý v sobě uvědomíme, co můžeme změnit.