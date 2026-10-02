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Španělsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?

Ladislav Krejčí v zápase proti Anglii
Ladislav Krejčí v zápase proti AngliiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Ladislav Krejčí v zápase proti Anglii
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Liga národů
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  • Fotbalisty Česka čeká třetí zápas Ligy národů proti mistrům světa ze Španělska.
  • Národní tým se pod novým trenérem Deniou prezentuje sympatickou hrou, na první výhru však stále čeká.
  • Utkání začíná v sobotu 3. října od 20:45. Kde sledovat Španělsko vs. Česko živě?

Španělsko vs. Česko
Liga národů 2026/27

Datum: sobota 3. října (20:45)
Dějiště: Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Španělsko – Česko v TV?

Českou reprezentaci čeká třetí zápas Ligy národů, ve kterém narazí na favorizované Španělsko. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Španělsko vs. Česko začíná v sobotu 3. října od 20:45.

Program Česka v Lize národů 2026/27

H2H - vzájemné zápasy Česka a Španělska

Česká fotbalová reprezentace se se Španělskem utkala šestkrát. Čtyřikrát se radovali hráči z pyrenejského ostrova, dvakrát z toho byla remíza. Češi bohužel nikdy nevyhráli.

DatumZápas
05.06.22Česko - Španělsko 2:2
13.06.16Španělsko - Česko 1:0
07.10.11Česko - Španělsko 0:2
25.03.11Španělsko - Česko 2:1
08.06.97Španělsko - Česko 1:0
09.10.96Česko - Španělsko 0:0

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