Ředitel České filharmonie o fotbale: Jak bych řídil klub jako Sparta | iSport.cz

Představte si, že jste generální ředitel fotbalové Sparty Praha, a ne České filharmonie. Jak byste si poradil?

„Nechtěl bych se stát generálním manažerem fotbalového klubu, protože tomu nerozumím. Ale když už bych se ocitl v pozici, že šéfuji něčemu, co mám rád, ale nerozumím tomu, tak bych si postavil ten nejbližší tým lidí, kteří tomu rozumí.“

Dobře, zkuste ještě pokračovat.

„Víte, mně se třeba, jako laikovi, zdála blbost celá ta akce se Stramaccionim. Už proto, že on neměl za sebou, z mého pohledu, úspěšný trenérský životopis. Nevadí, že je cizinec, my ve filharmonii máme také cizince dirigenta. Ale Stramaccioni není Guardiola nebo Jürgen Klopp.“

A pak, že tomu nerozumíte…

„V Čechách přeci každý rozumí fotbalu. (smích) Kdybych vybíral trenéra, tak bych v první řadě vybíral takového, který měl úspěšnou minulost.“

Co by následovalo?

„Asi bych dále stavěl na výchově mladých hráčů. My to vidíme v muzice. Jsme malý národ, ale máme špičkové muzikanty, kteří mohou konkurovat světové špičce. Tak si myslím, že to musí jít i ve fotbale. Jako třeba v Belgii, která na tom pracovala, až se dopracovali tam, kde jsou.“

Nepřestáváte mě udivovat, jaké máte znalosti o evropském fotbale.

„Dále, i když nejsem sportovní trenér, ani sportovní manažer, snažil bych se vycházet z historie a tradice Sparty. Co tam fungovalo, a posílit to tak, aby to fungovat začalo znovu. I za cenu toho, že nebude úspěšná hned.“

Co tím myslíte?

„Myslím si, že daleko lepší by bylo postavit to na českém základu. Nevím, ale předpokládám, že takový hráč jim neodejde po sezoně za lepšími penězi, ale bude mít nějaký důvod tam hrát. Vycházím z té paralely hudební, kdy máme hráče, které nám přetahovaly orchestry v Německu, v Asii, v Americe za čtyřnásobné