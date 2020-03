Trenér D0DI přechází z Brute do Sampi. Za tři měsíce se zázraky dělat nedají, řekl | iSport.cz

Ta zpráva šokovala všechny fanoušky české CS:GO scény. V reakci na nedávné výsledky došlo v týmu brute k několika interním neshodám, přičemž jejich výsledek je odchod trenéra Jozefa "d0di" Kisse. Ten včera překvapil oznámením o svém přesunu do Sampi, Brute jsou momentálně bez kouče.

"Došlo k několika interním věcím, které nechci veřejně řešit. Ale obě strany se bohužel neshodly na společném pokračování. Jednou z nich jsem byl i já," napsal D0di na Facebook, kde svůj přesun do Sampi potvrdil.

V novém působišti spojí síly s dosavadním trenérem a manažerem CS:GO týmu Jaroslevem "SANK1" Chlumským. A zatím je otázkou, jak přesně bude tento tandem směrem k hráčům a určování taktiky fungovat.

"Mrzí mě to hlavně z toho důvodu, že jsme s Brute začali mít postupně vypracovanou formu hry, taktiky, stabilnější výsledky, co se přípravy týkalo. Přišel i fail v kvalifikaci do Cool Ligy, ale holt za tři měsíce se zázraky dělat nedají," pokračoval D0di. "Chlapi mi budou chybět," dodal a vzpomněl všechny bývalé hráče z Brute. V Sampi se potká s hráči, které poznal v dřívějších štacích.

Nyní se upírá pozornost na Brute, jak momentální situaci bez trenéra vyřeší.

V Sampi po této změně věří v obrat k lepšímu. "Po katastrofálním výsledku v kvalifikaci do Cool Ligy jsme si slíbili, že uděláme maximum pro to, aby se nic podobného již neopakovalo. Podle mnohých je d0di nejlepší analytik na tuzemské scéně a společně s hlavním koučem a zároveň managerem CS:GO sekce Sank1m vytvoří hráčům perfektní tréninkové podmínky. Pevně věřím, že herní představení týmu v příštím oficiálním turnaji bude diametrálně odlišné tomu, které jste mohli vidět naposledy," řekl pro sazkaeleague.cz a iSport.cz Jakub Faul, COO Team Sampi.

Sestava týmu Sampi:

Dominik "desty" Černý

Dominik "Fraged" Herz

Vojtěch "Valencio" Mydlář

Martin "Pechyn" Pechoušek

Peter "wEAMO" Rauch

-

TRENÉR Jaroslav 'SANk1' Chlumský

TRENÉR Jozef 'd0di' Kiss

Sestava týmu Brute:

Filip "AJTT" Dolenský

Zdeněk "daxen" Dušek

Karol "tecek" Kapczyński

Lukáš "capseN" Koláčný

Ondřej "Crazyy" Švec

-

BEZ TRENÉRA