Sleduj dnešní bitvy o postup do Sazka eLEAGUE CS:GO. V pátek rozhodovaly páté mapy | iSport.cz

ŽIVĚ DNES 13:00 | Sleduj dnes poslední zápasy finálové kvalifikace o postup do Sazka eLEAGUE. Od 13 hodin vysíláme živě duel Kopec srandy vs. Inside Games. Hned po něm následuje Vikingekrig vs. Defeaters. Už v pátek na úvod finálových kvalifikací jsme si nemohli přát lepší mače! Gunrunners prohrávali s eEriness 0:2, ale ve třetí mapě doslova dokázali vstát z popela a rozhodující kvalifikační duel otočili na 3:2. Do česko-slovenské ligy elektronického sportu Sazka eLEAGUE postupují také Absolute Legends, kteří vyřadili Team Gravity.