Bez Kaparza! Život jde dál, litoval po vyřazení. CS:GO vítá mezinárodní tým | iSport.cz

Klíčovým momentem se ukázala být až první půlka poslední mapy. Nuke byl rozhodujícím bojištěm v této Bo5 sérii za stavu 2:2. ​První čtyři mapy byly potvrzením, že si je týmy dokáží dobře vybrat. Team Gravity vyhrál Mirage a Overpass (16:12, 16:13), Absolute Legends pro změnu přejeli TG na Dust II (16:6) a zvládli i Inferno (16:10).

Jako poslední tedy zůstal Nuke, který je tradičně brán za mapu favorizující obránce. Jenže Absolute Legends zdecimovali hned ze začátku své soupeře a šli do druhé poloviny zápasu s vedením 10:5. Team Gravity potřebovali vyhrát druhé pistolkové kolo, to se jim však nepovedlo a Absolute Legends se dostali do sedmikolového vedení.

Mezi postupujícími je mezinárodní tým Absolute Legends • Foto Sazka eLEAGUE

Důležitý šestý bod získali Team Gravity ve třetím kole druhé půle, jenže hned další kolo proti pouhým pistolím ztratili. Hlavní hvězdou poslední mapy byl Karel “fredi” Královec, na kterého únava nedopadla, a i po jedné hodině ranní předváděl neskutečný Counter Strike.

Jako jediný český zástupce ve svém týmu se neskutečně vyburcoval a se svými 32 killy nakonec dotáhl svůj tým až do Sazka eLEAGUE, kam postupuje společně s Gunrunners.

David “Kaparzo” Lacina pak v pozápasovém rozhovoru uvedl jako rozhodující mapu Inferno, které po tuhém boji Team Gravity prohrál. “Nemáme nahráno. Včera jsme uzavřeli lineup, bohužel. Uhrát pět map je těžké,” mrzelo Kaparza. “Ne každý zvládá dohrát Bo5 v noci, bůhví, jak by se hrálo dřív. Ale prohráli jsme, nic se neděje. Život jde dál. Musíme trénovat a pokusíme se o postup v další sezoně.”

Spolu s ním se do Sazka eLEAGUE nepodívá ani Richard “queztone” Strnátko, další legenda česko-slovenské Counter Strike: Global Offensive scény. Oba však mají pod svými křídly velice nový tým a jistě se vrátí ještě silnější.