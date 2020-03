CS:GO je krůček od obřího updatu. Source 2 se blíží | iSport.cz

Valve vydalo před pár dny nejnovější update na Counter Strike: Global Offensive, kde bylo hlavním cílem zastavit problémy s NVIDIA grafickými kartami. Jenže aniž by to Valve plánovalo, dost možná prozradilo, že pro mnoho hráčů vysněný Source 2 je blíž, než bychom doufali.

Counter Strike: Global Offensive je stále developován v Source enginu. Tento velice zoufalý 3D engine byl vydán již v roce 2004, když měl sloužit primárně pro Half-Life 2. Jeho nástupce, Source 2, byl představen hráčům před pěti lety a první hrou, která tento engine používala byla Dota 2.

V roce 2017 bylo CS:GO rozšířeno na Dálný Východ, konkrétně do Číny. Tam se během prezentace ku příležitosti vydání této hry objevila informace, že CS:GO by měl dostat nový UI a přesunout se na Source 2 engine. Prvního se hráči dočkali v polovině roku 2018, Source 2 se však zdál dlouhé roky fantazií.

Jenže na obzoru se objevil nový potencionální konkurent legendární série Counter Strike. Riot Games vydá v létě tohoto roku Valorant, taktickou FPS, která by měla mít velice blízko Counter Strike: Global Offensive. A s konkurencí většinou přichází zlepšení a větší snaha.

Dalším vodítkem byl nový update, po kterém byla vidět výrazná grafická změna u předmětů souvisejících s novým Half-Life: Alyx. Piny, které si hráči mohou “připnout” na svůj charakter ve hře, vypadaly o poznání lépe. Vývojáři z Valve omylem přenesli grafický update Half-Life: Alyx do CS:GO. Všechny s tímto spojené soubory zazipovali a odstranili. Velice zvláštní reakce, která vyvolala ještě větší debaty o novém Source enginu.

Jaká zlepšení by se tedy dala od Source 2 očekávat? V první řadě to bude obří plus pro vývojáře, kteří se již nebudou muset zaobírat 16 let starým 3D enginem, ve kterém musí vytvářet konkurenceschopnou hru. Dále se také dá očekávat upgrade výkonnosti. Hra bude fungovat plynuleji na počítačích celého cenového spektra. Úroveň zvuků, grafiky a celkového ovládání hry by se také výrazně zlepšila.

Jednou z dalších novinek, které jsou implementovány v Source 2, je physics engine Rubikon. Ten je odlišný od Havoku, který se nachází aktuálním Source enginu. Není jisté, co by tento přechod znamenal, jak odlišně bude pracovat fyzika v novém enginu. Granáty, pohyb ve hře a mnoho dalšího by mohlo být poznamenáno touto změnou. Nic ale není oficiální a budeme tak muset s napětím čekat, jak se celá situace vyvrbí,

Co se stalo a proč je možné, že se brzy dočkáme CS:GO na Source 2?