Když budeme hrát svoji hru, tak by nás neměl trápit nikdo, věří ZEDKO ze Sinners | iSport.cz

Co pro tebe bylo největším lákadlem, aby ses přidal k týmu Sinners?

"Největší lákadlo bylo samozřejmě to, že je možnost na naší scéně opět složit tým z nejlepších českých hráčů a být tu těmi nejlepšími. Mít za zády záštitu Sinners je krásné, dělají pro nás první poslední, a my to bereme opravdu vážně a makáme. Má to budoucnost!"

Dříve jsi byl často v roli supporta, jaká je nyní tvoje role v týmu?

"Je to tak, dříve jsem hrál víceméně support roli. Nyní se má role nazývá IGL. Je značně jiná, musím vést celý tým po taktické stránce a přečíst určité situace tak, abychom měli výhodu v určitém kole a dokázali tak přehrát soupeře. Na této roli jsem už dříve hrál, takže to pro mě není nic nového, kluci spolupracují a poslouchají. Jsme na správné cestě."

Většinu minulého roku jsi strávil v jednom týmu s SHOCKem, jistě jsi rád, že spolu pokračujete i v Sinners.

"Ano, s SHOCKem je to teď druhá sezona, co jsme spolu na stejné vlně. Je to hráč, na kterého je spolehnutí, je obohacený neskutečným aimem. Chtěl jsem s ním dále pokračovat po minulé nepodařené sezoně, a taky se tak povedlo. Jsem moc rád, že s ním mohu střílet dál."

Sinners následují světové týmy v životním režimu svých hráčů, je to pro tebe něco nového a jak to vnímáš? Je pro hráče důležité být ve správné fyzické i psychické kondici?

"Díky Sinners máme možnost spolupráce s naším fitness coachem, který kromě hokejistů Bílých Tygrů připravuje na sezonu sportovní hvězdy, jako je např. David Pastrňák či Jakub Vrána. Hodně nám pomáhá i po psychické stránce… Jak být pozitivní, jaký mít přístup k tréninku (ať už v tělocvičně nebo CS:GO) a jak si udržet motivaci. To vše se pak odráží na naší pohodě a výkonech."

Jste obecně tipováni na jedny z největších favoritů. Koho vidíš jako největší konkurenty v boji o vítězství?

"Osobně mám rád být v roli favorita. Musíme potvrdit, že opravdu těmi favority jsme. Všichni od nás očekávají výhry, avšak to nese určitou zodpovědnost. Nejsme stroje či roboti, abychom odváděli každý den ty nejlepší výkony. Myslím, že když budeme hrát svoji hru, tak by nás neměl trápit nikdo. Ještě jsme neměli tu čest si zahrát s eSubou, Brute či Sampi. Tyto tři týmy vidím spolu s námi na předních příčkách a v boji o pomyslný trůn."

Letos jste se již několikrát utkali s kvalitními evropskými týmy, kdo pro vás byl největším překvapením a nejlepším týmem?

"Před dvěma měsíci jsme se v této sestavě utkali s týmem Complexity na Europe Minor kvalifikaci, kteří nám ukázali, že máme na čem makat. Dokážu říct, že kdybychom proti nim hráli teď, zápas by vypadal úplně jinak. Nedávno jsme porazili Team Secret v ESEA OPEN PLAY-OFF, takže to bylo takové překvapení. A opět nás to ujistilo, že jsme na dobré cestě."

V čem tě situace poslední doby nejvíc omezuje, co se týka hraní a životního stylu?

Hrát naštěstí můžeme pořád, takže v práci nás to neomezuje, ba naopak hrajeme ještě víc a zlepšujeme naši hru. Posilovny jsou zavřené, takže tam bohužel nemohu, takže trávím svůj volný čas na zahradě nebo procházkou se svým pejskem. Značně jsem omezil svůj pohyb, a snažím se trávit čas doma, přeci jen chci být v bezpečí a vyhnout se všemu."

Co je pro tebe osobně největším cílem v roce 2020?

"Naším největším cílem je určitě vyhrát každý turnaj, kterého se budeme jako tým účastnit. Samozřejmě bychom se taky chtěli ukazovat co nejvíce ve světě a na evropských LAN či online turnajích, ale situace to zatím moc nedovoluje a asi ani dlouho nebude."

V minulosti jsi netajil náklonnost k Patriku "f0rest" Lindbergovi. Co říkáš na jeho nový tým?

"Je to tak, už dlouho je můj oblíbený hráč právě Patrik „f0rest“ Lindberg. Líbí se mi jeho nový tým, myslím, že bude mít ještě co nabídnout. Uvidíme, jak to s ním bude dále v budoucnu, přece jen už není nejmladší."