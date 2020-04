Hlavní je dostat se do finále, tam už se může stát cokoliv, říká kouč Brute Pepik | iSport.cz

Ty už se řadíš mezi legendy česko-slovenského Counter Strike…

„Pro někoho legenda, pro někoho neznámej člověk...“ (směje se)

Každý správný fanda CS 1.6 musí znát tvé jméno. Odehrál jsi spoustu turnajů. Jaká je ale tvá nejmilejší vzpomínka z dob 1.6?

„Tak samozřejmě nejhezčí vzpomínky jsou na to, když se vyhrává. Nejlepší období jsem asi zažil v Defeaters, kde to vedl Ladislav „lao“ Noskovič (slovenský reprezentant v jízdě na bobu). Byla tam skvělá parta, skvělej management. Za celej rok se nám v podstatě podařilo neprohrát žádný velký finále a došlo nám, že jsme vlastně byli docela dobrej tým (směje se). To byly ještě ty nevinný začátky. “

Co se podle tebe změnilo?

„Dřív to bylo o tom, že každý chtěl být nejlepší, hlavní cíl byl prostě a jednoduše vyhrát. Teď se hodně hráčů žene za penězi, jsou v tom skiny, lidi podvádějí, aby ty skiny získali…“

Myslíš si tedy, že skiny ublížily Counter Striku?

„Celkově si myslím, že skiny jsou pro CSko spíš pozitivní než negativní. Je fajn, že si můžou lidi upravovat zbraně podle svýho, můžou si hrát na obchodníky na Steam Marketu a v nějakým ohledu je to vzdělává. Hlavně to ale přitahuje lidi k CSku. Na druhou stranu s tím i přichází spousta problémů, ale tomu se dá těžko vyhnout. Nejhorší je gambling, ale jak říkám, těžko to eliminovat.“

To už je bohužel problém pro lidi ve vyšších patrech… Zpátky tedy k 1.6, máš nějakého oblíbeného hráče či tým, na které rád vzpomínáš z časů 1.6?

„To je těžký říct… Na těch turnajích potkáš spoustu hráčů. Ale když teď potkáš na lanu některýho z těch legendárních hráčů, ať už je to GeT_RiGhT nebo gob b, tak oni jsou hrozně pokorní. Prošli si tou 1.6, kde to nebylo tolik o penězích a jsou starší, tak už mají i rozum samozřejmě (směje se). Jsou schopný se pobavit o čemkoliv. Za mě tam tedy není jeden konkrétní hráč, celkově ta starší scéna je fajn.“

A co se týká týmu?

„Tak obecně ta švédská komunita, která je podle mě nejlepší, tak mi přirostla k srdci.“

Turnaje se samozřejmě postupem času posunuly na jinou úroveň, myslíš si, že dříve byla ta scéna otevřenější a přátelštější?

„To bych úplně neřekl, přijde mi, že je to pořád hodně podobný. Komunita má jeden velkej společnej zájem, baví je spolu trávit čas. Myslím, že u nás máme pořád dobrou scénu.“

Posuneme se teď dál ke Global Offensive. Jak ses dostal ke koučování?

„Já jsem vlastně dlouhou dobu nevěděl, že GOučko vůbec existuje. Až někdy v roce 2016 jsem si to zapnul, začal jsem to hrát. S postupem času se ale ukázalo, že starší hráči mají takovou špatnou nálepku, že to neumí hrát, že mají špatný aim apod. Nechtěl jsem se teda cpát někam, kde pro mě nebylo místo. Ale chtěl jsem dělat, co mě baví, a to je Counter Strike. Vyzkoušel jsem teda koučování.“

Jak vzniklo tvoje dřívější angažmá v eSubě?

„Měli tam nějaký problémy a potřebovali pomoct. Ujal jsem se toho a po chvíli mi došlo, že mě role kouče bude bavit.“

Teď jsi ale dlouhou dobu v žádném týmu nepůsobil.

„Dal jsem si takovou koučovskou pauzu a věnoval se jiným záležitostem. Ke konci roku se začali zajímat Sinners, jestli bych s nimi nespojil síly, ale mě víc lákala pozice v Brute.“

Čím to?

„Líbila se mi myšlenka Petra Andrýska, jeho vize, jak vést tým dál. I ten tým se mi líbí, tak jsem si říkal, proč do toho nejít. Život je krátkej a dělat něco, co vás nebaví, je zbytečný. Dám do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne.“

Teď se objevila další novinka z Brute – příchod Frediho. Máš nějaký vliv při angažování nových hráčů?

„Tak samozřejmě nějaký vliv by z pozice kouče měl být. Podle mě mají hráči až velkou moc, narozdíl od sportů, jako je hokej nebo fotbal. Tam se málokdy stane, že si někdo řekne, že s tím druhým hrát nebude a ten by pak tým opustil. Navrhnuli jsme společně několik jmen, která by tým posunula nahoru a Fredi byl mezi nimi.“

Proč jste se nakonec rozhodli pro Frediho?

„Má už spoustu zkušeností z CS:GO, a to se na pozici IGL hodí. Má podle mě potenciál být IGL, který dokáže i fragovat, což je hrozně důležitý.“

Nahradil v týmu polského hráče Tecka, chtěli jste se tímto vrátit k čistě české sestavě?

„V Csku je komunikace tím hlavním, musíte co nejrychleji předat dobrou informaci, a to když se neděje, vzniká problém. Fredi sám v rozhovoru pro Sazka eLEAGUE říkal, že komunikace v angličtině je prostě špatně. Ono to jde, ale spoustu týmů to položilo, ať už MIBR nebo prvotní FaZe Clan.“

S Fredim jsi už působil v eSubě, ovlivnilo Tě to nějak při jeho výběru?

„Určitě, i tam jsem ho dá se říct prosadil, ale bohužel má Fredi špatný renomé. Říká se o něm, že je toxic, což by se za mě dalo říct o každým druhým hráči. Podle mě už má tu nálepku toxic hráče nezaslouženě, ještě jsem si ani jednou nevšiml, že by s tím měl problém.“

Co je podle tebe vedle komunikace dalším důležitým faktorem pro úspěch týmu?

„Celková atmosféra v týmu. Tady se staví jeden tým vedle druhýho, pořád se ty sestavy mění. Je důležitý, aby spolu ty lidi dokázali vydržet a být spolu i mimo server. Změna jednoho hráče je běžná, jakmile se ale skládají pořád nový sestavy, nemůže z toho vzniknout nic dobrýho. Je důležitý, aby každý hráč dělal svou část pro úspěch celku.“

V neděli začínáte v Sazka eLEAGUE. Vy jste nově složený tým, myslíš, že je pro vás výhra reálným cílem?

„Samozřejmě, reálný to je, David může porazit Goliáše (směje se). Já už jsem to zažil s eSubou v dobách, kdy eXtatus útočil na pozici Top 30 týmu na světě. Několikrát jsme je ve finále potrápili a byli jsme blízko výhry. Ale co se týče Sazka eLEAGUE, jde nám hlavně o to se dostat do finále. Tam už se může stát cokoliv.“