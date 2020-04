Rád bych v eSubě ukončil kariéru, říká Benq1 o své budoucnosti | iSport.cz

Jsi takovou anomálií na česko-slovenské Counter-Strike scéně. Šestým rokem jsi součástí jedné organizace eSuby. To se ti tam asi musí líbit.

„Vždy som sníval, že raz budem hrať v eSube a keď sa mi to konečne podarilo, tak som si povedal, že v tejto organizácii chcem aj ukončiť svoju kariéru. V eSube pracujú perfektní ľudia, ktorí sa o nás vždy starajú a pomáhajú nám so všetkým čo je treba. Panuje tu priateľská, ale zároveň profesionálna atmosféra a ja som mimoriadne rád, že som dlhodobou súčasťou eSuby. Mrzí ma, že sa nájdu ľudia, ktorí len z princípu nemajú radi eSubu, pritom keby spoznali týchto ľudí, ihneď by zmenili názor.“

Tvým oblíbeným hráčem je Gabriel „Fallen“ Toledo. Co se ti na něm líbí nejvíc? Přenesl jsi něco z jeho play stylu do své hry?

„Fallena sledujem už pomerne dlho a rešpektujem ho hlavne kvôli jeho osobnosti a líderským schopnostiam. Myslím si, že je to skvelý kapitán tímu, ktorý je vždy oporou pre svojich spoluhráčov a dokáže ich správne namotivovať. Vždy som sa snažil ku všetkému pristupovať s takým prehľadom a pokojom ako práve on. Ďalšou jeho dobrou vlastnosťou je pokora. Keď som mal možnosť s ním pred pár rokmi prehodiť pár slov v Katowiciach, tak som sa len utvrdil vo svojom názore. Dokonca poznal eSubu a hovoril, že si snáď raz zahráme aj proti sebe, ale zatiaľ sa tak nestalo.“

Jaké období bylo pro tebe v eSubě nejlepší?

„V eSube som zažil skvelé obdobia, ale takisto aj horšie obdobia. Tak ako je to v každom športe, nie vždy sa tímu darí tak ako by sme si predstavovali. Za najlepšie obdobie ale považujem práve naše začiatky v eSube, do ktorej sme vstupovali ako pomerne neznámy tím a v priebehu krátkeho času sme sa zaradili na špičku našej scény a dokázali povyhrávať viacero veľkých turnajov. Vtedy som pôsobil ešte ako hráč a na toto obdobie mám veľa krásnych spomienok."

Co tě nejvíce lákalo na pozici kouče?

„Na pozíciu kouča som sa spočiatku nehrnul, ale uvedomoval som si, že časom budem musieť prestať hrať a presunúť sa na pozíciu kouča, nakoľko som individuálnemu tréningu nemohol venovať toľko času koľko by som chcel skrz moju právnickú kariéru. Pozícia kouča ma nakoniec zlákala, nakoľko som mohol mať svoj tím stále pod kontrolou a mohol som chalanom pomôcť ešte viac ako keď som sa musel sústrediť aj na samotné hranie.“

Máš nějaký idol, nějakého kouče, který tě inspiruje?

„Určite ma inšpiruje kouč zonic, je to legenda ešte z čias Counter Strike 1.6, ktorý dokázal s tímom Astralis veľké veci a z rozhovorov so samotnými hráčmi je jasné, akým dôležitým je pre Astralis práve on ako kouč. Avšak pri mojich začiatkoch s koučingom som sa snažil byť hlavne sám sebou a robiť si veci po svojom, keďže už ako ingame líder som mal zaužívané svoje postupy a praktiky.“

Co je pro tebe u tvých hráčů nejdůležitější?

„Najdôležitejším je pre mňa to, aby hráči chceli hrať, zlepšovať sa a obetovali pre to čo najviac času. Nie je hanba prehrať s lepším, ale je potrebné si z toho zobrať čo najviac a nabudúce to bude určite lepšie. Veľmi dôležitá je takisto komunikácia a preto vždy hráčom prizvukujem aby každý problém riešili hneď pred všetkými alebo aby s ním prišli za mnou a určite ho nejakým spôsobom vyriešime. Komunikácia je kľúč k úspechu takisto v samotnej hre, takže na takýto typ komunikácie sa tiež sústredime a snažíme sa ju neustále zlepšovať.“

Jak probíhal výběr sestavy eSuby pro rok 2020? Jak velký vliv máš na výběr hráčů?

„Myslím, že po toľkých rokoch strávených v eSube mám od vedenia plnú dôveru čo sa týka skladania zostavy, takže môj vplyv na výber hráčov do zostavy je veľký. Samozrejme aj tu fungujeme na vzájomnej komunikácii a s vedením eSuby vždy preberieme všetky možnosti. Zostavu na rok 2020 som konzultoval hlavne s blogg1som, keďže okolo neho sme chceli zostavu postaviť. Ako prvý do zostavy pribudol NIO a následne sme skúšali hrať s trojicou luko, desty a Pechyn. Táto varianta nakoniec nevyšla a z menovanej trojice zostal v tíme len luko. Hlavným problémom bola absencia IGL, ale nakoniec sa nám to podarilo vyriešiť angažovaním dvojice Levi a The eLive, ktorí výrazne zdvihli kvalitu novej zostavy.“

Jaké jsou tvé hlavní cíle pro rok 2020?

„Hlavným cieľom na rok 2020 je určite zasadnúť na pomyselný trón najlepšieho tímu našej scény. Je to síce odvážny, ale zároveň ambiciózny cieľ, ktorého sa nevzdáme a urobíme všetko pre to, aby sa to podarilo. Musíme však vyhrať čo najviac domácich líg a turnajov, aj keď v momentálnej situácii ešte presne nevieme aké turnaje sa budú tento rok konať. Tam ale naše ciele nekončia, určite by sme sa chceli presadiť aj na európskej scéne, objavovať sa často v zápasoch na HLTV a dostať sa tak v rankingu čo najvyššie. Budeme sa snažiť potešiť hlavne našich skvelých fanúšikov, ktorí si dobré výsledky určite zaslúžia.“