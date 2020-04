Očekávaný CS:GO Update je tady: Nerfnutý Krieg, ale za jakou cenu? | iSport.cz

Nejdříve se ale vraťme zpátky v čase. 8. 10. 2018 byla cena SG 553 snížena na 2750$. Podobně byla snížena cena i u protějšku SG 553, AUG. To byl počátek AUG mety, která trvala několik měsíců. Valve v červnu vydalo update, který vrátil AUG zpět mezi ty méně používané zbraně a započala Krieg meta. Ani přes navrácení ceny na původní hodnotu se nic nezměnilo a Krieg byl postrachem všech Counter Terroristů.

To by se počínaje dneškem mělo změnit. Krieg si prošel podobnými změnami jako AUG a je velice pravděpodobné, že uvidíme velký úpadek v oblíbenosti této zbraně. Na druhou stranu AUG byl také pozměněn. Zbraň by nyní měla být přesnější, pokud nepoužíváte scope.

Další znatelnou změnou bylo zpřesnění Desert Eaglu ve skoku. Dřívějším problémem Deaglu bylo, že hráči museli po doskoku čekat delší dobu než u jakékoliv zbraně, aby mohli s Deaglem přesně vystřelit. Nyní je Deagle na krátkou vzdálenost výrazně přesnější a jistě přijde od Valve nerf této změny, která se nyní zdá až příliš drastická. O něco levnější parťák Desert Eaglu, Tec-9, se dočkal zvýšení přesnosti. Čas ukáže, jestli tato změna bude stačit k tomu, aby byl Tec-9 opět silným konkurentem CZ-75.

Mezi kompetitivní mapy byl přidán Anubis, který byl dříve pouze mezi Scrimmage mapami. Změny mezi zbraněmi, i co se týče map, ve svém videu shrnul BananaGaming, na jehož video se můžete podívat zde:

K nejnovějšímu updatu se vyjádřil i Tomáš „benq1“ Masaryk:

„Update považujem za dosť kontroverzný a aj keď bola len otázka času kedy príde k oslabeniu SGčka, tak som nečakal takýto rozsiahly update čo sa zbraní týka. Valve sa rozhodlo posilniť zbrane, ktoré sa už tak často na kompetitívnej scéne nepoužívali a to konkrétne Tec9, Bizon a AUG. To by mi až tak nevadilo, ale čo som nepochopil je znížená cena M4A1-S a zvýšená presnosť Deagla počas skoku. Myslím si, že čoskoro môžme očakávať ďalší update, ktorý minimálne ten Deagle upraví do normálu. Zaujímavé bude sledovať teraz hráčov či sa rozhodnú pre zmenu na M4A1-S kvôli nižšej cene, lebo ja osobne som stále toho názoru, že obyčajná M4A4 je lepšou zbraňou.“