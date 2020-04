Hvězda Sinners ZEDKO zve na nedělní šlágr s eSubou: Bude to velká podívaná! | iSport.cz

Sinners mají v Sazka eLEAGUE CS:GO jen ty nejvyšší ambice. Oprávněně. Do zápasu proti Gunrunners nastupovali jako jasní favorité. A rozhodně nezklamali. V prvním kole dovolili svým soupeřům pouhých 13 kol. Jindřichu „ZEDKO“ Chybovi vynesl jeho bezchybný výkon titul MVP za první týden ligy . „Máte se na co těšit,“ láká ZEDKO diváky na další týdny.

Hráči i diváci měli před prvním zápasem Sinners v Sazka eLEAGUE velká očekávání. Pochopitelně. Sešlo se pět talentovaných hráčů, ambiciózní vlastník a zázemí HC Bílí Tygři Liberec. Vražedná kombinace. Na začátku roku se pokoušeli Sinners uspět na evropském poli, zatím marně. Na česko-slovenské scéně jsou však k neporažení.

O víkendu se liberecký tým setkal s Gunrunners. Redakce sazkaeleague.cz, stejně jako mnozí další, tipovala výhru Sinners 2:0. Na první mapě si Sinners pomohli kvalitní teroristickou stranou a ukázali, že na mapě Nuke se cítí dobře. To potvrdil i ZEDKO: „Ano, Nuke patří mezi naše lepší mapy. Máme ale připravená i jiná esa.“

Na Overpassu to byla jednostranná záležitost.

„Svým Overpass pickem se nám Gunrunners trefili do noty. Mapa nám sedla a nedostali žádnou příležitost si vytvářet svoji hru. Myslím, že Overpass byl z naší strany bezchybný,” komentuje ZEDKO demolici v poměru 16:4.

Ve 2. kole Sazka eLEAGUE CS:GO se utkají Sinners s eSubou, která na úvod ztratila druhou mapu v sérii proti RAMS. Remíza 1:1 byla šokující.

„Bylo to pro mě určitě překvapení, čekal jsem trošku jiný výsledek, ale není každý den posvícení,“ říká o zaváhání eSuby jejich příští soupeř. „Určitě to bude super zápas. Osobně se těším, přeci jen jsem tam byl dlouhou dobu, takže to bude mít ten správný nádech. Myslím si, že pro oko diváka to bude parádní podívaná!”

Kdo velký zápas kola ovládne?

ZEDKO má jasno: „Do zápasu s eSubou dáme vše. Věřím, že když budeme hrát tak, jak máme, vyhrajeme 2:0.”

Duel můžete sledovat živě na streamu Twitch.tv/eleaguecz v neděli od 13 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE: