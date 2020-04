Valorant vs. CS:GO. Jak scénu ovlivní nástup nové FPS? Bude se i cenzurovat krev | iSport.cz

V Česku pomalu vznikají týmy a dávají se dohromady skupiny hráčů, které se chtějí na Valorant specializovat. V turnaji Grunexu, partnera Sazka eLEAGUE, se přihlásilo přes 300 týmů. Ty největší organizace zatím vyčkávají na to, jak si hra povede, až opadne první vlna nadšení. Ale třeba Brute či Entropiq již nechaly svoje profíky z jiných her veřejně odehrát ve Valorantu pár zápasů.

Do toho Martin "Yuki" Kabele, nejlepší český hráč Rainbow Six Siege, oznámil svůj přechod k nejnovějšímu titulu. Ve světě podobný krok udělal "Psalm", jeden z nejlepších hráčů Fortnite. Očekává se, že podobně přeskočí více profíků z dalších her, zejména z Overwatch.

Ale co Counter-Strike?

Richard "shox" Papillon ze zahraničního týmu Vitality, který se účastnil Valorant-bootcampu, nevěří, že top hráči CS:GO přesedlají na nový titul od Riotu.

"Možná o tom budou přemýšlet hráči s nižším rankem nebo poloprofesionálové. Aby získali výhodu a stali se plně profesionálními v jiné hře, protože v CS:GO top úrovně nedosahují. Neumím si představit nikoho z týmů z top patnáctky, že by odešel hrát Valorant na plný úvazek."

Co se týká hratelnosti, špičkoví hráči přirovnávají Valorant právě k CS:GO, přestože postavy nového titulu mají schopnosti podobné spíše Overwatchi nebo Apexu. Od každého si vzal něco, aby oslovil co nejširší okruh hráčů a fanoušků. Hlavně tedy na asijském trhu. Dokonce myslel i na to, že aby nalákal potenciální sponzory, kteří dosud střílečky odmítali, vypne na esports turnajích zobrazování krve.

Jak zareaguje Valve?

Nová konkurence by mohla přispět k různým vylepšením samotného CS:GO. Komunita už dlouho volá po tom, aby se posunul na další úroveň. Podobně, jako se podařilo vydavateli Valve v Dota 2, kde nyní její největší turnaj The International nabízí prize pool přes 30 milionů dolarů.

"Jako profík bych byl rád, kdyby se Valve více angažovalo a vydávalo více updatů. Ale nemyslím si, že se něco změní, protože Valorant není v mých očích konkurentem CS:GO. Jsou to dvě různé hry. Valorant bude mít svou vlastní scénu, s vlastními hráči a týmy,” myslí si Shox. Pár updatů jsme se v posledních dnech skutečně dočkali.

Jestli něco Counter-Strike za posledních 20 let ukázal, tak je to schopnost, že vůči konkurenčním titulům zůstal vždy odolný. Přežil zatím úplně všechno a naopak posiloval a posiluje. V sobotu ho hrálo v jeden okamžik (!) přes 1,3 milionu hráčů. Jeho zabijákem měl být už třeba PUBG. Nakonec po velkém nástupu zůstalo jen u slov (a přání).

Co Valorant?

Rozumější z pohledu Valve by bylo nedpoceňovat jakoukoli konkurenci. Hráči i fanoušci čekají, jak zareaguje.