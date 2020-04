TIPY 2. kolo CS:GO: Sinners si poradí s eSubou, bude Sampi stačit na Brute? | iSport.cz

Blíží se druhé kolo Sazka eLEAGUE CS:GO a s ním i parádní mače! Největším lákadlem je souboj Sinners proti eSubě. Té se poslední dobou tolik nedaří, uvidíme, zda se dokážou proti libereckým gigantům zvednout a potrápit favorita. Brute vs. Sampi bude další velkou bitvou, kde se celek v modrých barvách bude snažit obrat favorita o body.

SINNERS – CZC.eSuba (13:00)

Tip: 2:0

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ve zřejmě nejočekávanějším zápase týdne se utkají dva profesionální týmy, které měly velice odlišné starty do Sazka eLEAGUE. Zatímco Sinners si bez problémů poradili s Gunrunners, eSuba se připravila o dva body zkratem na druhé mapě proti RAMS. V obou nedělních mapách se eSuba ve větším vedení dostala až do příliš velké pohody a hráči začali dělat chyby. Proti Sinners to budou mít o poznání těžší. O motivaci ale bude postaráno. Dají se očekávat dvě vyrovnané mapy. Obě nakonec rozdílem několika málo kol vyhrají Sinners.

Gunrunners.AOC – RAMS (15:00)

Tip: 1:1

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Ani jeden celek neměl jednoduchý první mač. Na Gunrunners si smlsli borci ze Sinners, RAMS pak vydřeli remízu proti eSubě. Gunrunners si pak v dalším mači Cool Ligy proti Sinners polepšili, když prohráli vyrovnanější zápas 12:16. RAMS jsou stále relativně novým celkem, ještě tak nepředvedli plný potenciál. Skalp eSuby z Nuku však nesmíme přehlížet. Jestliže RAMS eliminují komunikační problémy, budou jistými aspiranty na play-off. Nyní se ale rozejdou s Gunrunners smírně, 1:1.

Team Brute – SAMPI (17:00)

Tip: 2:0

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Brute mají formu. O tom není řeč. V prvním kole si pohodlně dokráčeli pro vítězství 2:0 proti ENTERPRISE. Sampi se naopak v úvodním špílu trápili. Defeaters ukázali svou sílu na Dustu a obrali Sampi o důležité dva body. Oba týmy se již tento týden setkaly. Zápas se stal jednostrannou záležitostí, Brute zdecimovali Sampi 16:3 a do 2. kola Sazka eLEAGUE půjdou s velkým sebevědomím. Potvrdí svou formu a nedají Sampi příliš šancí. 2:0 pro Team Brute.

ENTERPRISE – DEFEATERS (19:00)

Tip: 1:1

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

ENTERPRISE se v prvním kole Sazka eLEAGUE trápili. Proti Team Brute získali na svém map picku, Dust II, pouhých 5 kol, zatímco Defeaters si na stejné mapě poradili se Sampi v poměru 16:4. ENTERPRISE musí silný Dust II svého soupeře respektovat, jinak by je mohl potkat podobný osud jako Sampi. Dalším důležitým faktorem bude individuální forma celku ENTERPRISE. Matúš „uZman“ Rechtorovič podává od finálové kvalifikace výborné výkony. Jestliže se k němu přidají jeho spoluhráči, bude tato série velice otevřená. Proto tipujeme nerozhodný výsledek 1:1.

Vsaď si na favority 2. kola Sazka eLEAGUE CS:GO jedním klikem »