BLOG: Hrál jsem Sazka eLEAGUE Open aneb Jak jsem nedal prvnímu profíkovi u nás šanci | iSport.cz

Je to tu! Open kvalifikace do Sazka eLEAGUE. Oprašuji monitor od notebooku (herního!), hledám skicák, ze kterého by šla udělat dobrá podložka a v myšlenkách promýšlím natrénované strategie. Ty dvě hodiny tréninku den předtím nemůžou přijít nazmar. Projíždím seznam týmů a zaujme mě jedno jméno: Team Gravity. Zahrát si proti někomu, jako je queztone nebo Kaparzo, by nemuselo být špatný. Odbyla pátá hodina a pavouk je na světě…