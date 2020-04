ESL One Cologne v ohrožení, německá vláda zakazuje konání velkých akcí | iSport.cz

Kolín nad Rýnem je od roku 2014 pravidelným hostitelem jednoho z největších turnajů v Counter Strike: Global Offensive. Nyní hrozí, že se poprvé od památného triumfu Ninjas in Pyjamas klání konat nebude. Německá vláda rozhodla o zrušení všech velkých akcí do konce srpna 2020. Kolínský turnaj je naplánován na začátek července, budoucnost soutěže je tak nejistá.

Lanxess-Arena je svatostánkem fanoušků Counter Strike: Global Offensive. Je totiž dějištěm ESL One Cologne. Mezi fanoušky se klání v Kolíně těší obří popularitě, místo provází skvělé vzpomínky. Jenže pandemie nového typu koronaviru je mocným nepřítelem. Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu potvrdila zrušení veškerých velkých akcí na území Německa. ESL na svém Twitteru uvedlo, že situaci zkoumají.

ESL One Cologne s sebou letos přináší také zvýšený prize pool, 1 000 000$. O takové peníze se bude hrát poprvé od roku 2016, kdy byla akce sponzorovaná Valve, jelikož šlo o Major. Doufejme, že se nebude opakovat situace z Katowic, kdy se hrálo bez diváků.

Dnes byly také rozlosovány skupiny ESL – Road to Rio. Jak lze z názvu vyčíst, Road to Rio bude součástí kvalifikace na listopadový Major v Brazílii. Týmy kromě prize money obdrží i body do Regional Major Ranking (RMR), které rozhodne o týmech postupujících do Ria.

Již tradičně láká nejvíc evropská část turnaje. Nechybí zde Mousesports, Fnatic či Astralis. V CIS regionu je samozřejmostí účast Natus Vincere a Virtus.Pro. Team Liquid a Evil Geniuses budou největším lákadlem americké části soutěže.