Začínáme od nuly a chceme být na vrcholu, říká Fredi o angažmá v Brute | iSport.cz

2. kolo Sazka eLeague CS:GO nabízí hned několik zajímavých utkání. Jedním z hlavních šlágrů je souboj Team Brute vs. Sampi. Tým pod vedením Milana "Pepik" Musila se bude snažit o prodloužení vítězné série. Ta trvá od přestupu Karla "fredi" Královce do týmu. Právě s Fredim jsme probrali chod týmu, jeho každodenní režim a predikce na mač proti Sampi.

Jaký je tvůj každodenní režim?

„Chodím do práce, po třetí hodině končím, a pak s týmem přibližně od pěti, šesti hodin hrajeme. Záleží hodně na domluvě, jak se to komu hodí. Většinou to bývají ty tři hodinky, někdy se k tomu přidá i trénink nové mapy nebo nových strategií.“

V minulém rozhovoru jsi říkal, že jakmile přijde nějaká nabídka, podepíšeš ji. Bylo to tak u Brute?

„Byl jsem v kontaktu s Pepikem, v té době hrál za Brute Tecek. Čtyři Češi a jeden cizinec, kvůli kterému se pak musí mluvit anglicky, to nemůže fungovat dobře. Komunikace v týmu nebyla dobrá, sám jsem si to vyzkoušel v Absolute Legends.“

A byly i jiné důvody?

„Kluky z Brute znám, jsou to mladí kluci, střílení jim jde, ale co je hlavní, chtějí se zlepšovat. Chtějí tu hru hrát, makají na sobě, to je důležitý. Věřím jim, vím, že jsou dobrý a chci s nimi do budoucna hrát. Začínáme od nuly, chceme být na vrcholu.“

Co myslíš, že je hlavním důvodem vašeho dosavadního úspěchu?

„Na zápasy se pečlivě připravujeme, ukazujeme si mapy... Hrajeme týmově, ne jako jednotlivci.“

V prvním kole jste si celkem jednoznačně poradili s ENTERPRISE. Myslíš si, že jste lepším týmem, nebo se vám jednoduše v daný den dařilo?

„My jsme do toho zápasu šli s tím, že musíme vyhrát. Hráče z ENTEPRISE znám, jsou dobří, nemyslím si ale, že by po týmové stránce byli lepší než my. Byli jsme i lépe připravení, intenzivně se na každý zápas připravujeme a chceme vyhrávat.“

V dalším kole vás čeká Sampi. V týdnu jste je porazili 16:3. Těšíš se na ně, věříš ve výhru?

„Na Sampi se určitě těším. Je to jeden z těch profesionálních týmů na česko-slovenské scéně a ty já chci porážet. Můžou hrát 8 hodin denně, plně se soustředit jenom na Csko. V Cool lize jsme je porazili rozdílem třídy, předvedli jsme perfektní výkon.“

Takže 2:0?

„(směje se) Za mě bychom měli vyhrát obě dvě mapy. Těšíme se.“