Konec oskara ve Sprout? Tým za něj hledá náhradu, nabízí se smooya | iSport.cz

Oskar po svém odchodu z Mousesports nedokázal navázat na své minulé úspěchy. Návrat do Hellraisers nebyl povedený a přišel přestup do Sprout. Po několika nepovedených kvalifikacích a posledním místě na DreamHack Open Leipzig se objevují zprávy, že Oskar tým opustí. Jeho potencionální náhradou by mohl být Owen „smooya“ Butterfield, který musel kvůli koronaviru ukončit své angažmá v USA.

Jediný úspěch Sprout za působení Oskara bylo první místo na ESEA MDL Season 33 Europe, které jim zajistilo místo na MDL S33 Global Challenge. Tři nejlepší týmy z tohoto turnaje pak budou mít možnost zahrát si ESL Pro League 12. Tam už však i podle známého žurnalisty Dekaye neměl být Oskar součástí týmu.