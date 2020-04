Mishek o tom, jak se dostal k Sazka eLEAGUE a jaké je komentování s DeeThanem | iSport.cz

Michal „Mishek“ Kabele je známou osobností především mezi česko-slovenskou komunitou Rainbow Six Siege. V letošním roce začal také s komentováním Counter Strike: Global Offensive. Každou neděli ho můžete slyšet na streamu Sazka eLEAGUE. V našem rozhovoru mluví například o své kariéře v Rainbow Six Siege, komentování CS:GO a svém oblíbeném týmu.

Jak jsi se dostal k Rainbow Six Siege?

„Brácha mi dlouhou dobu říkal, že to bude skvělá hra, že i tady u nás na česko-slovenský scéně se vytvoří něco, co má hlavu a patu. Já jsem tomu ale nevěnoval pozornost a dál jsem hrál Csko. Pořád jsem věřil, že ze mě bude jednou profesionální CS:GO hráč. Jenže pak už to trvalo moc dlouhou dobu (směje se) a chtěl jsem zkusit něco novýho.“

Takže jsi konečně zkusil Rainbow…

„Přesně tak. Chvilku člověku trvá, než se to naučí. Pak člověk to období přejde a začíná pořádná zábava. Dodnes si stojím za tím, že Rainbow je nejlepší FPS hra. Ale je to složitý na pochopení.“

Zaslouží si tedy víc diváků?

„Rozhodně, bohužel nemá takovou komunitu a dlouhou historii jako Csko. Žádná hra ale nikdy nebude mít takovou strategii a taktickou hloubku jako R6. V moment, kdy člověk pochopí, o co tam běží, tak je to neskutečný zážitek.“

Chtěl ses vždycky stát komentátorem?

„Zajímalo mě to, ale nikdy jsem to neplánoval. Ale když byl první zápas v R6 v Ostravě, tak nebyl nikdo, kdo by to komentoval. Řekl jsem si, že to zkusím. Úplnou náhodou jsem se tam potkal i s Pavlem „Tučňák“ Kristiánem, kterého pozval majitel té lanky. A od té doby se stal mým spolukomentátorem.“

Byl jsi nervózní při prvním komentování?

„To je jasný. Celej ten turnaj jsem si zpětně pustil jenom jednou, ty první zkušenosti jsou vždycky hrozný. Ale každý někde začínal a já vím, že se můžu zlepšovat.“

Máš nějaký komentátorský idol?

„Na česko-slovenský scéně je pro mě nejlepší Xnapy. Je dál než všichni ostatní tady u nás, co se týče komentování. Je radost ho poslouchat. Baví mě i sledovat jeho streamy, přesto že LoLko nehraju a nikdy jsem ho nehrál nijak dobře. Má neskutečnou znalost hry.“

Jak jsi se dostal k Sazka eLEAGUE? Sám jsi nabídnul své služby, nebo jsi byl osloven?

„Byl jsem osloven. Vzhledem k dnešní situaci k nám nemůžou cestovat slovenští komentátoři, kteří tvoří na naší scéně většinu. Takže částečně to bude asi nedostatkem lidí. CS:GO už jsem ale bral jako uzavřenou kapitolu. Dlouho jsem tu hru hrál, vyhrál několik turnajů, ale nikdy bych nečekal, že tu hru budu nakonec komentovat.“

Mishek komentuje s DeeThanem • Foto Sazka eLEAGUE



A baví tě to zatím?

„Určitě, oproti R6 to sleduje mnohem víc lidí. Vždycky je zajímavější, když tě někdo poslouchá a ten stream má nějakou sledovanost. Pro mě je jakákoliv možnost komentování parádní. Baví mě ty zápasy sledovat, analyzovat…“

Jako komentátor bys měl být nestranný, máš ale nějakého favorita v Sazka eLEAGUE?

„Člověk by jako komentátor měl být samozřejmě nestrannej, vždycky ale máme tipy na výhry, nějaký očekávání od toho zápasu a někdo prostě hraje hezčí Counter Strike. Strašně se mi líbí Sinners, myslím si, že momentálně jsou jedničkou na naší scéně. Nemyslím to teď ani skillově, ale profesionalitou. Například když jim dáš nějakej dotazník, tak to vyplní, jak by měli, nevymýšlí žádný blbosti. Dělají to dobře.“

Když jsme nakousli tu profesionalitu, tak co říkáš na drama mezi Sampi a Team Brute?

„Já nevím, jestli se k tomu chci úplně vyjadřovat (směje se). Ale proč ne. Takhle to prostě nejde. Chápu, že v online prostředí je humor na předních pozicích, hodně se trash talkuje, což není špatně. Ale v tomhle případě se měli chovat více profesionálně, aby to nebylo lidem jen pro smích a brali to trošku vážně.“

Ty teď komentuješ Sazka eLEAGUE s DeeThanem. Znali jste se předtím?

„Naše první společný komentování bylo Rainbow, přibližně před rokem a půl. Dee ti hrozně práci ulehčí, má spoustu zkušeností a když je třeba, zachrání tě. Začínáme spolu i vytvářet tu komentátorskou chemii, kterou mám s Tučňákem. Dee vždycky poradí, ví co je správně, co je špatně a co se hodí.“

Sleduješ nějaké jiné esporty kromě Rainbow a Counter Strike?

„Jenom sleduju Sjokz na Instagramu (směje se). Je skvělá, je přesně to, co ten esport potřebuje. Má skvělou chemii s hráči, ví co si může dovolit a kdy si z nich udělat srandu. Baví mě.“

Máš nějaký oblíbený mezinárodní tým v CS:GO?

„Dlouhou dobu jsem velkej fanboy Ninjas in Pyjamas. Od tý doby, co tam v 1.6 přišli f0rest a GeT_RiGhT. Jsou to legendy. Moc se mi líbí projekt Dignitas, kde se sešli všichni ze starého týmu, je to takový dream team roku 2014.“