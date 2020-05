Takhle se hrálo v roce 2014, naštval beastik soupeře. Nemyslel jsem to zle, říká | iSport.cz

Co přesně v pozápasovém rozhovoru na oficiálním streamu Sazka eLEAGUE zaznělo?

"Měli věci, které se dělali v roce 2014. To je hodně off- off-meta, na to nejsme zvyklí. Ale jinak nám nedělá problém hrát proti Gunrunners a těmto v uvozovkách random týmům," nechal se slyšet Beastik.

Spustil tím pořádnou vlnu reakcí. Zera z ENTERPRISE, ale i další hráče tato slova pobouřila. V chatu se okamžitě od Beastika dožadovali vysvětlení, aby své vyjádření vysvětlil...

Jak jsi to tedy myslel?

„Snad si to nikdo nevyložil zle, protože to nebylo myšleno tak, že by hráli špatně nebo něco podobného. Prostě mě párkrát překvapily věci, které jsem v zápase už hodně dlouho nepotkal. Můžu říct, že třeba oneway v connectoru na Overpassu pro mě byl oříšek (směje se). Ale je to moje chyba, měl jsem si dávat pozor.“

Měl jsi z toho zápasu obavy, přestože jste ENTERPRISE porazili 2:0?

„Obavy jsme neměli. Šli jsme do zápasu stoprocentně konfidentní s tím, že vyhrajeme. Překvapit samozřejmě může každý, ale naše sebevědomí nám to hodně ulehčuje.“

Tuto neděli vás v Sazka eLEAGUE čeká Brute, jaká jsou očekávání?

„Upřímně nevím a řekl bych, že to nebude uplně jednostranná záležitost.“

Obecně ale Sinners patří k favoritům. Jak se ti líbí v této organizaci?

„Sinners jsou nový tým, ale zato neskutečně profesionální. Kdyby mi minulý rok někdo řekl, že budu mít takový support, jaký mám teď, spíš bych si myslel, že si dělá srandu. Management je neskutečně profesionální a chce udělat maximum pro to, abychom se mohli soustředit čistě jenom na hraní a nic jiného nás nemusí zajímat. Máme všechno, na co si jenom vzpomeneme, každý náš dotaz hned někdo zodpoví a snaží se nám pomoct ve všech směrech. Je to super.“

Jak se změnil tvůj každodenní život od začátku koronaviru?

„Víceméně nijak, jedu si pořád stejný režim. Jediné, co mě trošku štve, jsou zavřené posilovny a bazény, protože jsem chtěl využít volný čas dopoledne a trošku se držet ve formě.“

Jaké jsou cíle pro letošní rok?

„Optimistické cíle jsou samozřejmě Major (usmívá se). My si ale určili menší cíle a chceme si je pomalu, ale jistě plnit. Řekl bych, že cíl by byl postoupit na nějaký zahraniční LAN turnaj, jako je třeba Dreamhack nebo tak, pokud to vůbec situace ve světě dovolí. Samozřejmě chceme také vyhrát vše, co se bude odehrávat na naší scéně a držet si stabilní výsledky.“

Jak vidíš vaše šance v Home Sweet Home Cup?

„Nikdo neví, jaké tam jsou týmy. Z předchozích týdnů ale víme, že to bylo hodně stacked. Věřím, že můžeme uhrát kvalitní výsledky s jakýmkoliv soupeřem, nebojíme se nikoho.“