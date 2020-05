VIDEO: Capsenova parádní AWP, Frediho 1v3 clutch či Leviho bouře | iSport.cz

6. kolo Sazka eLEAGUE je za námi a my se můžeme společně ohlédnout za pěti nejlepšími akcemi posledního nedělního odpoledne. To nabídlo nejeden napínavý zápas. RAMS se konečně dočkali výhry, Lukáš "Levi" Bouřa stále drží eSubu nad vodou a Karel "fredi" Královec ukazuje, že jeho role IGL neznamená, že mu to nestřílí.