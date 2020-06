Manguss čeká ve čtvrtfinále napínavou a pro diváka zajímavou sérii | iSport.cz

Ty jsi naskočil do rozjeté ligy, přemýšlel jsi nad nabídkou od nelv1ho, nebo jsi neváhal a bral?

„Neváhal jsem ani chvilku, s nelv1m jsme v tu dobu hráli v jednom týmu, takže jsem nabídku bral jako takovou zajímavou příležitost a rozhodně jsem neměl co ztratit.“

Je pro tebe fungování v mezinárodním týmu obtížné? Máš nějaké dřívější zkušenosti?

„Fungování mi překvapivě přijde o něco jednodušší než v CZ/SK týmu. Hlavně díky tomu, že se držíme čistě mixu a hru si moc nekomplikujeme. Komunikace je čistá a nestane se, že by se někdo překřikoval, nebo něco podobného. Obtížnost dávat rychle přesnější detaily tu určitě je, ale s tou se nesetkáte tak často, jak by si člověk myslel. Zkušenost mám z předminulé sezóny česko-slovenského ESL, kde jsme se stinxem hráli se zahraničními hráči jako Kluci z Evropy.“

Sedl sis s hráči, vládne v týmu dobrá atmosféra?

„S klukama jsme si sedli skvěle a atmosféra v týmu je hodně dobrá. Myslím, že tomu přispělo i to, že od mého příchodu jsme odehráli 4 mapy a máme z nich 4 výhry, to atmosféře určitě pomohlo (směje se).“

Trénujete s týmem, nebo se scházíte pouze na zápasy?

„Scházíme se pouze na zápasy, kluci mají svůj tým Wizards a mají toho dost, my s nelv1m taky máme vlastní týmy, které musíme řešit, takže se držíme čistě toho mix složení.“

Proti Brute jste hodně lidí překvapili, kde vidíš hlavní příčinu vaší výhry?

„Upřímně si myslím, že ten den Brute nepředvedli to nejlepší. Do toho jsme zahráli individuálně každý dost dobře, takže kombinace těchto dvou faktorů. Mohlo to být i podcenění, ale to už bych hádal.“

Ve čtvrtfinále opět Brute, očekáváš podobný mač a postup?

„V jarním splitu si chceme dojít pro medaili, jsme pětka kvalitních hráčů a pokud nám to bude padat, můžeme odehrát dobré série s každým. Proti Brute samozřejmě budeme chtít zopakovat výhru, ale pořád je berem jako jeden z top týmů u nás a očekáváme těžkou, pro diváka zajímavou sérii.“