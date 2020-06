Tři klíče k úspěchu: Jaké faktory mohou čtvrtfinalisty dovést k titulu prvního splitu? | iSport.cz

Sazka eLEAGUE v CS:GO míří do finále! Šest nejlepších týmů česko-slovenského Counter-Strike: Global Offensive se utká o prize pool v hodnotě 300 000 Kč. Začínáme čtvrtfinálovými souboji Brute vs. RAMS a eSuba vs. Sampi. Vytipovali jsme tři hlavní klíče úspěchu právě těchto čtyř týmů, díky kterým se mohou posunout do semifinále a utkat se s Gunrunners či Sinners.