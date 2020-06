Četli jsme všechno, co eSuba dělala, radují se Sinners z titulu prvního splitu | iSport.cz

"S AJTTem se hrálo perfektně, my všichni víme, že je to kvalitní hráč a proto jsme si ho půjčili na ten jeden zápas," komentoval hru s náhradníkem NEOFRAG, jehož spoluhráč SHOCK měl trable s internetem, a proto Sinners museli na poslední chvíli a na jednu mapu shánět hosta z Brute. Před nedávnem si hru si s AJTTem vyzkoušeli, neboť využili jeho služeb při SHOCKově maturitě.

Nepříjemná situace s výpadkem internetu Sinners nerozhodila: "Nervózní jsme určitě nebyli, řekli jsme si, že pokud prohrajeme náhodou první mapu, tak máme dalších několik map. Věděli jsme, že do hodinky to SHOCKovi naskočí."

Titul patří neporaženým! Sinners jsou mistři Sazka eLEAGUE, ve finále sekli eSubu 3:0 »

S AJTTem i se SHOCKem si Sinners pohodově došli pro zlatou medaili prvního splitu. Esuba neměla nárok. "Od ní jsem sám nečekal nic, protože jsem věděl, že jsme ve všem lepší," hlásil NEOFRAG.

"Věděli jsme, že to dopadne tak, jak to dopadlo," přidal se beastik v rozhovoru ve streamu Twitch.tv/eleaguecz.

"Nechci říct, že to bylo s AJTTem těžší, jen jsme nemohli hrát pár taktik, které by za normálních okolností šly. Četli jsem úplně všechno, co eSuba dělala kromě jednoho kola," doplnil.

Co oslavy?

"Škoda, že teď moc slavit nemůžeme," smál se beastik.