Mluvit o CS:GO dokáže kdekdo. Bavit lidi je těžší, říká komentátor Sazka eLEAGUE DeeThane | iSport.cz

Jak ses vůbec původně dostal ke komentování CS:GO? Pamatuješ si svůj první event?

„Ke komentování CS:GO jsem se dostal z Hearthstone, protože jsem hledal aktivnější, akčnější hru. Nepamatuji si vyloženě první komentování (vím, že to bylo něco zahraničního), ale pamatuji si svoje první komentování velké offline akce s Dev1m. Vyklepanej, vystrašenej v backstagi, kde v Twitch chatu bylo jen ať se sbalím a jedu domů, vedle ostříleného (už tehdy) veterána, který byl všemi milován. Zábava, ale rozhodně výzva, před kterou jsem absolutně neměl v plánu couvnout.“

Máš ve svém komentátorském repertoáru i jiný herní titul než CS:GO?

„Začínal jsem na Hearthstone. A jednou bych chtěl zkusit pořádně si zakomentovat basketbal.“

V jaké komentátorské dvojici ses cítil nejlíp za svou kariéru? Jak se ti komentuje teď s Mishkem?

„Určitě s Ivanem. Víceméně náš kolegiální vztah přerostl v obrovské kamarádství, bratrství, kde jsme spolu podnikali spoustu věcí. Když jsem měl jet někam na akci, těšil jsem se na komentování, ale zároveň i na to, že si promluvím s Ivanem, zjistím, co je nového, jak se má. Za ty roky jsme se stali opravdu obrovskými přáteli i mimo komentovací byznys. Mishek má takové to správně zapálení a nadšení pro věc. Je to pro mě velmi zvláštní, protože jsem vlastně skoro celou kariéru byl po boku veterána a teď mám být v té roli já (přesto stále mlád). Baví mě to, je to něco nového a rozhodně mě to nijak nenudí. Určitě to chce na spoustě věcí ještě zapracovat, ale na to, jak krátce je ve hře, je to super.“

Máš nějaký trademark komentátorský styl, nebo ses někým nechal inspirovat?

„Nechci být bledě šedý. Nechci jen komentovat co vidím, nechci jen mluvit o tom, co se děje. Pravda je taková, že některá kola jsou prostě nudná, některé zápasy celé jsou nezajímavé a je velmi jednoduché jen okomentovávat věci, které se dějí na obrazovce. Je velmi složité udělat to zábavné. Neinspiruji se nikým, chci plnit roli showmana, chci bavit lidi, chci, aby to bylo živé. Můžu křičet, stejně tak „side-trackovat” do zajímavostí z jiných sportů, z jiných kultůr. Nikdo jiný se tady nesnaží vést to „charakterem“, každý se snaží jen mluvit o tom, co se děje na mapě, což je sice z 90% naše práce, ale je potřeba tomu dát tu správnou příchuť. Snažím se, aby žádný zápas nebyl stejný, aby byl každý hrací den zajímavý něčím jiným. Například jedno komentování bylo v kině. Lidé normálně seděli v sále a koukali se na CS:GO na filmovém plátně. Tak jsem tam celý den do komentování přidával filmové reference oproti klasickým callům (např. „Naletěl na site jako Hulk“, „Dostal se jim do zad jako James Bond“, „Vypadá to, že eSuba našla Supermanův kryptonit“). Není tady nikdo, kdo by si tyhle věci dovoloval, protože se bojí reakce diváků. Jenže podle mě je tohle přesně to, co dělá dobrého komentátora, dobrým komentátorem. Protože mluvit o hře dokáže každý, kdo jí rozumí. Udělat z toho show, aby to bavilo lidi, to je úplně diametrálně rozdílná věc. Jen je potřeba najít správný balanc, kdy se to hodí a kdy ne. A to, že se to občas nepovede? Takový je život, začne nové kolo a jedeme znovu.“

Přejděme k Sazka eLEAGUE. Jak jsi spokojený s prvním splitem?

„Začátek byl trochu hrbolatý, co se týká prakticky úplně všeho. Myslím, že si to určitě zasloužilo lepší přípravu, na druhou stranu ale věřím, že už to bude opravdu jen a jen lepší. Co se týká zápasového hlediska, tak si myslím, že ta úroveň je asi nejvyšší, co tady kdy byla.“

Jako komentátor bys měl být nestranný, měl jsi přesto nějakého tajného favorita, nebo to střídáš, jak řekne Twitch chat?

„(směje se) Twitch chat jsou lásky. Miluji příběhy, takže jsem chtěl jen dobrý příběh. eSuba ho nakonec zvládla napsat skoro dokonale. Jinak tajného favorita jsem neměl, ale tak od pátého kola jsem věděl, že to vyhrají Sinners. Šlo to cítit, že tu máme něco velkého.“

Nebyl jsi po finále zklamaný, že šlo o tak jednostrannou záležitost?

„Z diváckého hlediska určitě, ale z komentátorského hlediska mi to nevadí. Kritizoval bych tady, případně si stěžoval, že vyhrál jednoznačně tým, který byl lepší, a to nedává moc smysl. Vyhrál ten tým a vyhrál takovým rozdílem, jaký si to udělal. Jsem s tím ok.“

Překvapil tě nějaký celek v Sazka eLEAGUE?

„RAMS. Prakticky o jediném hráči jsem neslyšel před začátkem tohoto roku a ten tým mě vážně bavilo sledovat. Už jen z toho důvodu, že jejich hra byla jednoduchá, ale sakra zábavná na koukání. Jsem zvědavý, jestli je uvidím i v druhém splitu takhle dobře hrát.“