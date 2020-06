Další obměna Sampi! Daxen a Sank1 odchází, kdo borce nahradí? | iSport.cz

Po neúspěšném play off jarního splitu Sazka eLEAGUE se Sampi odhodlali k dalším změnám. Zdeněk "daxen" Dušek opouští tým z role IGL a podle reportu od Trash Talkera zamíří do Entropiq. Není tajemstvím, že Entropiq mají zájem o zapojení do CS:GO scény, což Trash Talker potvrzuje. Další změnou je odchod trenéra Jaroslava "Sank1" Chlumského.