Tipy CS:GO: cs_summit 6 Europe míří do play off, švédské derby ovládnou Fnatic | iSport.cz

Před hráčskou pauzou nás čeká poslední velké play-off s nejlepšími světovými týmy. Kromě finanční odměny soutěží týmy také o RMR points, díky kterým se mohou kvalifikovat na největší turnaj roku, Major v Rio de Janeiru. Jedni z největších favoritů, G2 a FaZe vypadli ve skupinové fázi, dočkáme se dalších překvapení v play off?

OG - North (15:00)

Tip: FT Pod 2,5

Kurz: 1,78



OG se v posledním týdnu dařilo. V základní skupině cs_summit 6 porazili BIG a Heretics poměrem 2:1. K tomu vyhráli další čtyři Bo3 série a do play-off jdou ve slušné formě. Jejich soupeř, dánští North, se stále od příchodu Kristoffera "Kristou" Aamanda hledají a postup získali jen díky dvěma vyhraným Bo3 proti Movistar Riders, španělskému týmu mimo světovou Top 30. OG tak jdou do zápasu v roli favoritů a vyhrají 2:0.

Ninjas in Pyjamas - Fnatic (18:00)

Tip: výhra Fnatic

Kurz: 1,86

Ninjas in Pyjamas postoupili ze své skupiny z prvního místa. Dokázali udržet dánské Heroic na uzdě a v těsné sérii si zasloužili postup. Fnatic se na druhé straně museli porvat s momentálně nejlepším týmem na světě, francouzskými G2. Ve vzájemných Bo3 zápasech se dlouhodobě vede líp Fnatic a postupem do play off si zvedli sebevědomí, což je pro celek podobný Fnatic extrémně důležité. V těsné sérii vyhrají Fnatic 2:1.

Vitality - Heroic (18:00)

Tip: výhra Vitality

Kurz: 1,48

Vitality se téměř po roce vrátili mezi Top 3 týmy na světě. Na turnaji Blast se dostali až do finále, kde překvapivě prohráli proti Complexity. To nic nemění na stoupající formě francouzských borců. Nemůžeme podceňovat překvapivý faktor Heroic, kteří sice jsou jasným outsiderem, v kvalifikaci na turnaj však dokázali porazit Fnatic a ve skupině dvakrát přehráli ENCE. Kvalitativně bohužel na Vitality stačit nebudou a spadnou do lower bracketu.

GODSENT - BIG (21:00)

Tip: výhra BIG

Kurz: 1,29

GODSENT se postarali o jedno z největších překvapení v základní části cs_summit 6. V sériích proti mousesports a G2 neztratili ani mapu. Ve čtvrtfinále se tým Martina "STYKO" Styka utká s BIG, kteří se po výhře na DreamHack Masters poprvé podívali do Top 10. Ve skupině dvakrát porazili FaZe 2:0 a i přes kvalitní výkony GODSENT v dosavadním průběhu turnaje půjdou do čtvrtfináe v roli mírného favorita. Můžeme očekávat tři vyrovnané mapy. Lépe si povedou BIG, kteří vyhrají 2:1.