Česká supertřída! Sinners jsou naším čtvrtým týmem v ESEA Advanced! | iSport.cz

ECLOT a eSuba se ve 34. sezóně udrželi v ESEA Advanced, Brute dokonce postoupili do play off. České jedničky, Sinners, se zúčastnili ligy o úroveň níž, ESEA Main. V té se taktéž probojovali do probojovali do play off a po vítězném utkání proti Excellency postoupili mezi Top 4. Místo v semifinále jim zaručuje účast v 35. sezóně ESEA Advanced!