VIDEO: Než se stihli rozkoukat, byl konec. Hráč CS:GO vyhrál kolo za jednu vteřinu | iSport.cz

Tato situace se samozřejmě nestala v klasickém režimu 5v5, ale v herním módu s názvem Wingman. Ten se hraje ve dvou hráčích na každé straně a rovněž na mapách zmenšené pouze na jeden bomb site.

Kuriózní chvilka se stala hráčům na mapě Rialto, ve které lze vidět přes most na druhou stranu. Hráč s nickem All Men are Simps se svým kamarádem v té době prohrávali 4:6.

Počkali si tak na jedné straně mostu, až půjdou teroristé položit na jediný bomb site C4. All Men are Simps byl vybaven scopem a při prvním spatření soupeřů vystřelil.

Měl obrovské štěstí, protože oba hráči šli vedle sebe, a tak se mu podařil vskutku husarský kousek. Jedinou střelou trefil oba dva do hlavy a kolo vyhrál za jednu vteřinu a 29 setin.