Tipy 3. kola CS:GO: eSuba si udrží první příčku, Enterprise poprvé bodují

Třetí kolo druhého splitu Sazka eLEAGUE CS:GO nabídne vyrovnané bitvy. Šlágr kola mezi Entropiq a eSubou bude zároveň bitvou o první příčku, ve které jen těžko hledat favorita. Šampioni ze Sinners by si na druhou stranu měli poradit s eEriness.MARVO.

Entropiq - CZC.eSuba

Tip: Remíza

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

První proti třetímu. Šlágr celého kola Sazka eLEAGUE nemá velkého favorita. Esuba je prozatím stoprocentní, Entropiq ztratili dva body proti Sinners. Hned tři borci z eSuby vládnou individuálním statistikám, zatímco za Entropiq se daří především Lukáši "capseN" Koláčnému. Pokud se k 21letému sniperovi přidá i zbytek týmu, bude mít eSuba co dělat, aby udržela první flek. Tipujeme remízu s kurzem 1,90.

Sinners - eEriness.MARVO

Tip: Vítěz zápasu - Sinners

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Sinners získali prozatím dva body, eEriness mají o jeden méně. Obhájci titulu jsou za očekáváním, s novým IGL nedosahují tak jednoznačných výsledků jako v posledním splitu. Eeriness se proti eSubě vůbec nedařilo a šlo o jednu z nejrychlejších sérií v Sazka eLEAGUE vůbec. Proti Sinners čekáme lepší výkon, i tak by si borci z liberecké organizace měli s eEriness poradit 2:0. Individuální síla Sinners je stále na té nejvyšší úrovni, týmově se pomalu zvedají.

Brute - Sampi

Tip: Remíza

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Brute v minulém kole jen těsně prohráli s Dark Tigers, Sampi získali bod po remíze se Sinners. Týmy jdou do vzájemného duelu ve velice podobném rozpoložení a stejně jako u prvního mače, favorita jen těžko hledat. Očekávat můžeme dvě vyrovnané mapy, týmy si odnesou po bodu za remízu 1:1.

Dark Tigers - Enterprise

Tip: Vítěz FT - Dark Tigers

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Enterprise byli před začátkem ligy pasováni do role jednoho z největších favoritů ligy. Realita? Naprosto jiná. Dva zápasy, dvě prohry, nula bodů. Na druhé straně Dark Tigers se daří, jsou druzí a dýchají na záda první eSubě. V době, kdy CS:GO vládnou dobře střílející IGL, se Peter "wEAMO" Rauch dostává do formy, což Dark Tigers může posunout velice vysoko. Proti Enterprise by měli získat všechny tři body.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+