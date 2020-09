ROZHOVOR: Dá se všechno, ale bude to náročné, říká nová posila Brute zur1s před Sinners

Jak ses dostal k Brute?

„Já už jsem s nima zkoušel, když skládali tu sestavu poprvý, ale v tý době jsem se dostal do té fpl-c a hrál jsem fakt špatně, takže to potom nějak nedopadlo kvůli tomu. Měl jsem špatný období a nic nefungovalo.“

Teď hledali náhradu za BLUEE a ozvali se tobě?

„Ano, já jsem teď měl takovej EU mix a ozval se mi Pepe na Facebooku. Zeptal se mě, jak to vidím teď, že měli nějaký problémy, šuplík byl nemocnej a tak. Ono se to původně domluvilo na těch šest hráčů, ale nevím, co se pak stalo s BLUEE...“

Brute před zápasem proti Enterprise • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Jaká bude tvoje role v týmu?

„AWP, určitě AWP. Fredi switchne a bude jen IGL a já budu hrát s AWP.“

A jak často teď trénujete?

„Trénujeme téměř každej den, jen v pátek máme volno, jinak makáme.“

V neděli vás čekají Sinners, věříš si na ně?

„Jako všechno se dá (směje se). Sinners, jelikož jsou lepší, tak kolikrát podcení ten tým a když jsem hrál ještě s Gravity, tak nám vždycky dali zadarmo třeba sedm kol, jelikož nehráli úplně naplno a potom až to dotahovali. Máme šanci, můžeme překvapit, ale jak říkám, je to spíš o nich. Bude to hodně těžký.“

Jaký cíle si dáváš s Brute do konce Sazka eLEAGUE?

„Nevím, jak jsme na tom teď s bodama, českou scénu jsem teď nesledoval. Určitě bych ale minimálně chtěl udržet ten spot. Play off by bylo super, ale my potřebujeme ten čas.“

Je česká scéna kompetitivnější než dříve?

„Na česko-slovenský scéně se ta úroveň hrozně zvedla. Už to není tak, že když si někdo složí tým a jsou tam nejlepší hráči, tak tady automaticky vyhrává. Teď to chce prostě nějakej čas. Minimálně dva měsíce, abychom udělali nějakej map pool, abychom si nějak sedli, atd. Pak se teprve můžeme bavit o tom, že tady budeme něco vyhrávat.“