Dostaň svůj tým do hlavní soutěže a hraj o statisíce! Sazka eLEAGUE Open od 17:00

První polovina postupujících do play off Sazka eLEAGUE Open se uzavírá. Jako poslední postoupili ve třetím kole Globo Gym, před nimi se podařilo vyhrát kvalifikační kolo Defeaters a DYNAMOO.

Minulý split se do hlavní soutěže Sazka eLEAGUE CS:GO dostaly oba týmy z Open, které postoupily do baráže. Pokud chceš se svým týmem jít ve stopách eEriness.MARVO a Dark Tigers, bojuj o své místo v play off Sazka eLEAGUE Open každou středu od 17:00. Registrace na čtvrtou kvalifikaci je stále otevřená.

Registruj se na Sazka eLEAGUE Open!