Dark Tigers vs. Sinners! Kdo vyhraje šlágr 5. kola Sazka eLEAGUE?

Sinners vs. Dark Tigers • Sazka eLEAGUE

Sazka eLEAGUE se přelévá do druhé poloviny a týmy si brousí zuby na play off. Mezi současnou první šestici patří také zástupci Sinners a Dark Tigers, kteří se v neděli utkají v boji o veledůležité tři body do tabulky Sazka eLEAGUE CS:GO. Jaké jsou základní klíče k vítězství v tomto mači?