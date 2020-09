Chtělo by to víc točit map pool, říká MAXX z Dark Tigers. Měl by Deagle dostat nerf?

V jednom z dalších live streamů na Instagramu probral s Martinem "MAXX." Smolárem kromě druhého splitu Sazka eLEAGUE také samotnou hru Counter-Strike: Global Offensive a co by slovenský borec rád změnil.

Martin „MAXX.“ Smolár patří mezi velké stálice česko-slovenské scény a ve druhém splitu Sazka eLEAGUE patří mezi nejlepší hráče Dark Tigers.

Jediné výhrady, co se týče zbraní, měl vůči Deaglu. „Vyhrajeme pistolky, super. Jenže to druhé kolo bývá často ještě těžší než to pistolkové. Deagle je hodně silný,“ komentoval.

„Jinak bych zbraně neřešil. Dvacet let byla meta okolo AK a M4 a nikdo si nestěžoval. Chtělo by to spíš víc točit map pool. Rád bych zase trávil hodiny na serveru a učil se smoky, hledal nějaké novinky,“ mrzelo Maxxe.

V oblasti současného map poolu měl jasno: „Nuke je parádní mapa, je výborně vyvážená mezi teroristy a CT. Vertigo si třeba myslím, že by vůbec nemělo být kompetitivní mapou, je to hodně o aimu.“