Play off kvalifikace Sazka eLEAGUE Open kompletní! Kdo se porve o baráž?

Včerejší osmou kvalifikací skončila základní část Sazka eLEAGUE Open CS:GO. Do play off, ze kterého postoupí dva nejlepší do baráže, se kvalifikovalo osm vítězů jednotlivých kol. Kdo se porve v pátek o šanci na postup do hlavní soutěže Sazka eLEAGUE?