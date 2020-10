Twistův recept na Sampi: Netiltit, hrát jako tým a dávat hlavy

Jsi spokojený se základní částí?

„Spíš ne. Čekal jsem,že vyhrajeme proti Brute hnedka na začátku splitu,ale to se nestalo díky určitým věcem, co nás docela ovlinily při zápasu. Potom jsem si myslel, že urveme Dusta proti Entropiq, ale bohužel jsme prohráli v prodloužení. Jinak si myslím, že kromě tychto zápasů jsme odvedli docela slušnou práci.“

V minulém splitu jste šli do play off z druhého místa, nyní jste šestí. Jaká situace ti vyhovuje víc? Myslíš, že na vás byl v prvním splitu příliš velký tlak a velká očekávání?

„Určitě by nám vyhovovalo jít hnedka do semifinále, abychom měli více času se připravit na soupeře. Nemyslím si, že v prvním splitu na nás byl velký tlak. Už jenom to, že nás každý měl za outsidery nám vyhovovalo, akorát jsme to s prominutím pos*ali v play off na poslední mapě Overpass proti eSubě v prodloužení.“

Xperrience mluvil v jednom z pozápasových rozhovorů o tom, že hrajete víc v klidu a máte silnější nervy. Cítíš podobnou změnu?

„No nezbývá nic jíného, než souhlasit. Základ je se zbytečně nerozčilovat a soustředit se na hru, což je někdy těžký v našem týmu, ale věřím, že jestli tohle dodržíme, tak se můžeme úplně v klidu probojovat do finále.“

Jaký je podle tebe hlavní klíč k vítězství proti Sampi?

„Netiltit, hrát jako tým a dávat hlavy.“

Enterprise před zápasem prvního kola • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Připravujete se speciálně na Sampi, nebo pracujete spíše na své hře?

„Určitě se připravíme, ale nebudu prozrazovat jak.“

Jaký je tvůj cíl v play off druhého splitu?

„Samozřejmě se dostat do finále. Ale prvni krok je porazit Sampi.“

Změnilo se pro tebe něco příchodem systema do role IGL?

„Změnil se nám styl hraní a mně osobně to vyhovuje víc jak předtím.“