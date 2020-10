Nedělní finále Sazka eLEAGUE CS:GO sledovalo na Twitch přes 100 tisíc diváků

Na specializované platformě Twitch.tv/eleaguecz ho v neděli zhlédlo 100 tisíc unikátních diváků, v součtu si na všech vysílajících kanálech (vč. Facebooku, iSport.cz, Mall.tv) finálový víkend pustilo téměř 217 tisíc diváků. V rámci hry CS:GO jde o nejvyšší dosažená čísla v Česku i na Slovensku, která znamenají milník v historii esportu v Česku.

„Rád bych poděkoval celému týmu, který se na organizaci podílí. Během několika měsíců jsme i přes COVID situaci, kvůli níž se bohužel nemohl uskutečnit offline event za přítomnosti fanoušků, dokázali vybudovat špičkovou ligu, která vzbudila velký ohlas i zájem nejen v esportové komunitě, ale také u širší veřejnosti. Poděkování míří samozřejmě i k partnerům v čele se společností Sazka, kteří do nás vložili důvěru a jejichž podpora významně pozvedla prestiž soutěže. A přitom stále víme, jak ji do příštího roku vylepšit a posunout na další úroveň. Takže se fanoušci a diváci mají na co těšit,“ uvedl Esports manager CNC Pavel Janega.

Vítězem podzimního splitu Sazka eLEAGUE CS:GO se stal liberecký tým Sinners, esportová odnož hokejového klubu Bílí Tygři Liberec, který zvítězil také v jarní části. S oběma tituly si tento rok vystřílel unikátní trofej, vítězné prsteny a historicky nejvyšší finanční odměnu v česko-slovenském esportu 650 000 korun! Ve hře Dota 2 kralovali hráči eSuby. Celkem se mezi nejlepší týmy v CS:GO a Dota 2 rozdělilo 1 300 000 korun.

Do studia během finále zavítal také známý influencer a bývalý youtuber Jirka Král, jenž na nějaký čas ovládl Instagram @sazkaeleague.cz a ukázal divákům produkci a zákulisí finále.

Sazka eLEAGUE se vymyká dosud známým ligám a turnajům. Jejím cílem je významně pozvednout, zpřístupnit a zprofesionalizovat česko-slovenský esport. Fanoušci si tento rok mohli pustit celkem 164 streamovaných zápasů, včetně studiových přímých přenosů z jednotlivých kvalifikací, ligových a finálových kol. Týmy v nejvyšších soutěžích CS:GO a Dota 2 byly finančně podpořeny částkou 1 200 000 korun, a navíc měly příležitost hrát o prize pool ve výši 1 300 000 korun. Celkem si tedy nejlepší týmy rozdělily částku, která nemá obdoby, přes 2 500 000 korun!

Profesionální struktura Sazka eLEAGUE, která vznikla za oficiální podpory vydavatele her, americké společnosti Valve, je mediálně pokryta na stránce www.sazkaeleague.cz. Vedle zpravodajství a novinek jsou zde live streamy, videosestřihy ze zápasů, rozhovory s hráči, analýzy, statistiky či profily týmů. Zároveň mají liga, týmy a jejich hráči podporu i v dalších titulech Czech News Center (iSport.cz, Doupě.cz, Blesk, E15, Reflex, ABC a další) a také podporu herní agentury Grunex s televizním pořadem Re-play či největším gaming webem Hrej.cz.

Generálním a titulárním partnerem Sazka eLEAGUE je společnost Sazka, exkluzivním prodejním partnerem CZC.cz, technickým partnerem je herní portál Grunex.com, dalšími partnery jsou Red Bull, HP Omen a Samsung Odyssey.