Trenéři jsou povětšinou k ničemu, přestup do Fnatic mi nebyl povolen, říká Perkz

Luka „Perkz“ Perković byl jednou z ústředních postav posledního přestupového období. Chorvat po dlouhých letech opustil G2, spekulovalo se o přestupu do Fnatic, nakonec však zamířil do Cloud9. V největším chorvatském podcastu Inkubator se Perkz rozpovídal o svých bývalých spoluhráčích či důležitosti koučů v League of Legends.

Roky se hovoří o tom, zda jsou trenéři v League of Legends tolik důležití, jak je vnímáno velkou částí komunity. Tyto pochybnosti Perkz potvrzuje. „Trenéři jsou v League of Legends většinou zbyteční, náš ale nebyl tak špatný. Grabbz je dobrý, co se týče analýzy, řízení hráčů mu ale nejde,“ říká Perković o jednom z nejúspěšnějších trenérů historie League of Legends.

„V posledních letech se to zlepšuje, do role kouče již nejsou obsazováni náhodní lidé. Většinou jsou to ale hráči, kteří tvoří strategii. I proto je velice důležité udržovat dobrou týmovou atmosféru, abychom si mohli popovídat o problémech a řešit je,“ nechal se slyšet osminásobný mistr evropského LCS/LEC.

Jak již bylo zmíněno, chorvatský midlaner opustil po necelých šesti letech organizaci Carlose „Ocelote“ Rodrígueze a zamířil do NA. „O odchodu jsem začal přemýšlet v létě. Jedním z důvodů byla nespokojenost na roli ADC. Nemohl jsem si říct o návrat na midlane na úkor Capse, to by byla ta nejnechutnější věc, kterou bych mohl udělat,“ zdůvodňuje Perkz své rozhodnutí.

Perkz nebyl na pozici ADC spokojený • Foto Riot Games

Luka dále potvrdil informace o nabídkách z Asie. „Nechtěl jsem tam jít kvůli kulturnímu šoku a také bych se musel naučit nový jazyk. Nejlepší možností byl přestup do Cloud9 a spojení s dvěma mými bývalými spoluhráči Zvenem a Mithym,“ těší se Perkz na borce, se kterými ovládnul tři splity LCS. Na řadu přišla také otázka ohledně Fnatic. „G2 mi přestup nedovolili.“

Perkz se vyjádřil také ke svému bývalému spoluhráči z G2 Rasmusu Wintherovi. „Caps je mechanicky nejlepší player, se kterým jsem kdy hrál. Jde zřejmě o nejtalentovanějšího hráče na světě,“ nešetřil Luka slova chvály na adresu dánského midlanera. Řeč byla také o Wunderovi, o němž je všeobecně známo, že League of Legends nevěnuje tolik času jako většina profesionálů. „Během Worlds hrál víc World of Warcraft než LoL,“ říká Perkz.

