Vzestup a pád amerického CS:GO. Znamená odchod Chaos konec a smrt NA CS?

Evil Geniuses po výhře na ESL One New York • ESL

7. července 2019. Team Liquid vítězí na ESL One Cologne a získávají Intel Grand Slam. Světový Counter-Strike měl poprvé v historii nezpochybnitelného amerického krále. Ano, Cloud9 sice na začátku roku 2018 vyhráli na bostonském Majoru, nebyly však jasnou světovou jedničkou.

Letní jízda TL patřila mezi nejlepší Counter-Strike historie. V Global Offensive jsme měli možnost vidět jen hrstku takových celků. Osm turnajů v rozmezí dvou měsíců, sedm trofejí. Naprostá dominance.

Cíl na StarLadder Majoru byl jasný. Cokoliv jiného než vítězství bude zklamáním. Co následovalo, bylo tím nejčernějším snem všech fandů původem nizozemské organizace.

Po výhře nad CR4ZY přišly dvě prohry proti NRG a AVANGAR. Liquid si jednoznačně poradili s North, proti mousesports se však pořádně zapotili. Ve čtvrtfinále nenarazili borci na nikoho jiného než na Astralis. Americký sen skončil.

Team Liquid nedokázal zvítězit na Majoru • Foto ESL

Netrvalo ale dlouho, a Amerika měla nové šampiony. NRG očividně prospěl přechod pod novou organizaci Evil Geniuses a na konci září porazili Astralis na domácí půdě a po první příčce na StarSeries & i-League CS:GO Season 8 svrhnul Dány z pozice světových jedniček. Objevili jsme nové Liquid?

Bohužel, přišla série neuspokojivých výsledků a EG si museli na další opanovaný turnaj počkat až června roku 2020.

Poslední dva měsíce roku opět patřily Evropanům, Amerika se jen marně pokoušela držet krok. Rok 2020 ale měl být rokem, kdy se NA opět dostane na trůn.

Evil Geniuses po výhře na ESL One New York • Foto ESL

IEM Katowice. Jeden z vrcholů Counter-Strike kalendáře a zároveň poslední letošní mezinárodní event. Začátek konce NA CS?

Nešlo tolik o výsledek, dvě americké organizace se dostaly do čtvrtfinále, kde jen těsně podlehly svým evropským sokům.

Větším problémem byl COVID-19. Pandemie koronaviru začala nabírat na síle. Katowické play off se odehrálo bez narvané Spodek Areny, CS:GO turnaje se pomalu regionálně rozdělovaly, mezikontinentální turnaje byly passé.

V létě se sice odehrál nejeden americký turnaj, většinou ale šlo o identickou osmičku: Team Liquid, Evil Geniuses, 100 Thieves, Cloud9, Gen.G Esports, FURIA, Chaos, Triumph. Zápasy začaly být velice repetitivní, staly se tak nezajímavými jak pro fanoušky, tak pro samotné hráče. A pokud šlo o turnaj o více než osmi týmech? Pro největší světové týmy není velkým přínosem hrát proti NE Whalers či Mythic.

To pochopily i ty největší americké organizace. Nejoblíbenější FPS esportová hra se začala centralizovat v Evropě. Chcete být na vrcholu? Musíte do Evropy.

100 Thieves již nejsou CS:GO organizací • Foto Blast

Complexity cestovali do Evropy na bootcamp, mělo jít o krátkou záležitost. Jenže Juggernaut se do své rodné země nikdy nevrátil. Pokud by tak učinil, přišel by o všechny velké LAN turnaje. Problémem bylo, že žádné takové se nekonaly.

Situace si vybrala svou daň. Pro Owena „oBo“ Schlattera bylo všeho moc, ve věku 17 let nedokázal žít dlouho bez rodiny, přátel, domova. Opustil aktivní sestavu, ve které jej nahradil Justin "jks" Savage. Complexity se nyní skládá ze tří Evropanů, Australana a Američana. Organizace, která byla historicky domovem nového NA talentu, nyní ve svých řadých měla pouze jediného borce ze Severní Ameriky.

Nejinak tomu je u Cloud9. Organizace, která jako jediná dokázala zvítězit na Majoru s americkou sestavou, se definitivně přestěhovala do Evropy. Dva Britové, Turek, Dán a jediný Američan.

Mnohem hůře skončil tým 100 Thieves. Když Nadeshot 31. října 2019 oznámil s velkým nadšením obnovení CS:GO sekce své organizace, do které přestoupil kompletní roster Renegades, šlo o parádní zprávu! Další NA organizace, která bude bojovat o světové trofeje!

Jenže. Rok se s rokem sešel a 100 Thieves opět opustili CS:GO. Tým měl jedinou možnost na přežití - přemístění do Evropy. To se nescházelo s vidinou 100 Thieves a Severní Amerika přišla o první velkou organizaci.

Na Tier 2 scéně ukončil svou činnost celek Swole Patrol. „CS:GO scéna je nyní v těžkém stádiu, hráči se chtějí posunout v různých směrech,“ nechal se slyšet Jordan „Zellsis“ Montemurro. Pokud bylo v dřívějších letech pro lower Tier NA týmy těžké udežet se při životě, rok 2020 veškerou naději pohřbil.

Complexity již nyní domovem NA talentu • Foto Complexity

Tou nejnovější a zřejmě největší ránou pro Severní Ameriku je odchod Chaos ze CS:GO. Roster, který ovládl poslední dva NA turnaje, končí.

V posledních dnech se objevily informace o novém potenciálním domovu pro borce z Chaos, kterým by se mohla stát organizace dobře známá pro fanoušky CS:GO. OpTic opustili Counter-Strike na konci minulého roku, pětice talentovaných Američanů by mohla být tím ideálním návratem.

Je dost možné, že pokud se pro zástupce Chaos nenajde nový tým, bude to definitivní začátek konce pro NA CS:GO, který by dost možná znamenal konec světového Counter-Strike esportu. I přesto, že Američané nikdy v CS:GO neexcelovali, jsou nezbytnou součástí ekosystému celé scény.