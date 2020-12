VIDEO: Neskutečný Oskar! Sinners postupují do play off milionového turnaje

Jsou nezastavitelní. Sinners i s hvězdným Tomášem "oskar" Šťastným nedali svým oponentům ve Swiss Round Vulkan Fight Series šanci. Tři zápasy, tři výhry, postup do play off. Proti Nexus sice ztratili první mapu v turnaji, to je však mrzet nemusí, spolu s HellRaisers jsou prvním postupujícím celkem.