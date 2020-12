Novinky v táboře FaZe: Přijde nový kapitán, posílí mezinárodní sestavu Twistzz?

Nahradí Twistzz Kjaerbyho? • Beyond The Summit

Byla to divočina. FaZe Clan prožili turbulentní rok 2020. Personální změny, výsledky jako na houpačce. Dle všeho bude rok 2021 pro mezinárodní sestavu přelomový, jaké změny se chystají ve FaZe Clan?

Od odchodu dánského IGL Finna „karrigan“ Andersena se FaZe hledají. Pokus s Filipem „NEO“ Kubskim nevyšel, roli lídra převzal Nikola „NiKo“ Kovač. Ten však není rozeným in-game leadrem jako jeho bývalí kolegové, byl často kritizován za svoji sobeckost a špatné vedení týmu.

Mezinárodní celek se především letos trápil, výsledky nepřicházely, nejvýše se ve světovém žebříčku vyšplhal FaZe Clan na třetí místo po dvou bronzových umístěních na evropských turnajích.

V srpnu přišel tým posílit Markus „Kjaerbye“ Kjærbye. Dánský střelec nahradil Olofa „olofmeister“ Kajbjera, který se do sestavy vrátil po odchodu Nikoly „NiKo“ Kovače jakožto stand-in.

Právě švédskou legendu Olofmeistera by měl v novém roce nahradit nový kapitán, což potvrdil sám Marcelo "coldzera" David v interview pro Flow Podcast. "Ideální složení týmu by bylo se šesti hráči, jedním trenérem, analytikem a psychologem," nechal se slyšet nejlepší hráč z let 2016 a 2017.

O potenciálním kapitánovi se zatím neobjevily žádné informace, server metaratings.ru však přišel s tím, že by tým měl posílit Russell "Twistzz" Van Dalken, jenž teprve nedávno opustil barvy Team Liquid. Ve FaZe Clan by 21letý Kanaďan měl nahradit Markuse „Kjaerbye“ Kjærbyeho, jehož působení v celku bylo spíše zklamáním.