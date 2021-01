Staří zaměstnanci psychologicky týrali nováčky, říká bývalý pracovník Valve o Source 2

Vývojářské společnosti nejsou vždy ideálním pracovištěm pro nové tváře v herním průmyslu. To potvrzuje také bývalý zaměstnanec Valve, který se po deseti letech vyjádřil ke svým zkušenostem v týmu zabývajícím se novým enginem Source 2. Nutno říci, že nešlo o zážitek, na který by rád vzpomínal.

„Jedním z hlavních problémů Source 2 bylo to, že nováčci nevěděli, jak společnost Valve fungovala. Vše se točilo kolem bonusů, to vám ale nikdo neřekl,“ popisuje Richard Geldreich. „Naopak starší zaměstnanci věděli přesně, jak to ve Valve funguje. Věděli, jak přijít k co nejvíce penězům, věděli, jak dosáhnout něčího vyhození,“ říká Geldreich o systému ve Valve.

„Bylo téměř nemožné přežít. Kdokoliv, kdo byl příliš dobrý a šikovný, tak byl okamžitě donucen odejít, aby byla omezena konkurence,“ pokračuje vývojář a dále popisuje svou vlastní zkušenost.

„Když jsem přišel, bylo to jako být celý od krve vhozen do nádrže se žraloky. Jediným důvodem mého přežití bylo to, že jsem dokázal v Portal 2 opravit to, co nikdo jiný nedokázal,“ vzpomíná Geldreich.

„Spousta programátorů, které znám, přišli k Source 2 plní nadšení a vášně. Když odcházeli, byli z nich trosky a nesnášeli vývojářšký tým,“ sdílí pocity svých bývalých kolegů.

„Myslím si, že staří zasměstnanci si dokonce užívali šikanování svých méně zkušených kolegů. Bylo to příšerné,“ říká bývalý člen Valve či SpaceX.

Svědectví Richarda Geldreicha by tak z části mohlo vysvětlovat obrovsky dlouhé čekání CS:GO hráčů na nový engine. Jen těžko vytvoříte v tak toxickém prostředí něco kvalitního a funkčního, co splňuje svůj účel.