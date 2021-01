Souboj nových sestav dopadl lépe pro Dark Tigers, kteří vyhrávají první turnaj roku

Dvě sestavy, pět nových tváří. Organizace Enterprise a Dark Tigers vstupují do nového roku s obnovenými sestavami, ve kterých se poprvé předvedli na turnaji New Year Hellcase First Tournament. V konkurenci 167 celků z celé Evropy se borci nenechali zahanbit a prošli až do semifinále, kde došlo k jejich vzájemnému měření, z nějž vyšli lépe zástupci DTG.

Po náročném celodenním zápasení, kdy oba celky odehráli po šesti mapách, se Enterprise a Dark Tigers potkali v semifinálové BO3. Veto rozhodlo o trojici map, z nichž první bylo Inferno, prostředí dobře známé pro vicemistry Sazka eLEAGUE z Enterprise.

To se nakonec stalo svědkem bitvy tří bývalých reprezentantů eSuby. Lukáš „luko“ Hrabčík, Lukáš „Levi“ Bouřa a Erik „The eLiVe“ Sith se vměstnali do rozmezí 37-39 killů a ukázali, že do nových týmů se nedostali náhodou. Úspěšnější byl nakonec slovenský střelec v barvách Dark Tigers (22:20), kteří šli na druhou mapu ve vedení.

Tabulka Inferno • Foto faceit.com

Po těsném prvním špílu se zápas přesunul na marockou Mirage, kde byl průběh o něco jednoznačnější. DTG si v čele s Peterem "jaro" Rauchem a Adamem "ZEDc" Bartkem dokráčeli pro vítězství také na druhé mapě (16:10) a získali tak místenku ve finále.

V něm si slovenská sestava Dark Tigers poradila s ruskými Violet a do kasičky nově složeného celku přistálo prvních 500 dolarů za ovládnutí New Year Hellcase First Tournament. Ideální začátek týmu, který se bude pokoušet v roce 2021 o návrat do Sazka eLEAGUE.