30 milionová smlouva u konce? Woxic podle všeho opouští Cloud9

Podle Ryana Frienda z Rush B Media nemá toto rozhodnutí managementu Cloud9 nic společného s výkony Özgüra "woxic" Ekera. "Jeden ze zdrojů blízko této situace věří, že uvnitř týmu nevznikly žádné neshody," stojí ve Friendově reportu. Otázkou tak je, jaký je důvod problémů Cloud9 a zda se opravdu neopakuje scénař z mousesports, kde byl woxic kvůli svému přístupu na konci srpna 2020 benchnut.

Odchodu turecké hvězdy napovídá také středeční Tweet generálního manažera Cloud9 Henryho "HenryG" Greera, který naznačuje podepsání dvou nových smluv.

Pravděpodobně jde o nového trenéra a náhradu právě za Woxica. Koučem Cloud9 by se měl po odchodu Aleksandara "⁠kassad⁠" Trifunoviće stát Chris "⁠Elmapuddy⁠" Tebbit. Australan byl v roce 2020 koučem Gen.G a s týmem získal dvě trofeje z DreamHack Open Anaheim 2020 a ESL One: Road to Rio - North America.

Pátým členem C9 by se pak měl stát podle HLTV.org a Rush B Media Erick "Xeppaa" Bach. 20letý Američan byl součástí veleúspěšného týmu Chaos, který bojoval s nejlepšími NA týmy a vyšplhal se až na sedmnáctou přícku světového žebříčku.