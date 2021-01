OFICIÁLNĚ: Team Liquid potvrzuje příchod brazilské legendy Fallena

Je to oficiální! Team Liquid opravdu ve svých řadých vítají legendárního Brazilce. Gabriel „Fallen“ Toledo se tak znovu setkává se svým bývalým spoluhráčem z MIBR Jake „Stewie2K“ Yipem. V modrém dresu nahradí charismatický lídr Russela „Twistzz“ Van Dulkena, který svůj domov po třech a půl letech opustil.

Fallen je takřka identickou kopií Nicka „nitr0“ Cannelly. IGL, vojevůdce, který povede svou družinu do každé bitvy se svým AWP na zádech. Tato kombinace již jednou Team Liquid na světový trůn posadila, může tak být tím, co týmu tolik chybí?

Fallen odešel v září z MIBR • Foto ESL

Není to tak, že by se po odchodu Kapitána Ameriky Avengers naprosto rozpadli (a ne jen díky tomu, že historická smlouva Team Liquid s Marvelem stále trvá). Michael „Grim“ Wince jako pátý do party podával slušné výkony, Team Liquid však v roce 2020 vyhráli jediný turnaj a byli sesazeni z pozice jedničky NA CS:GO.

Na ten by je rád vrátil Fallen, jehož kariéra v posledních letech není taková, jaká by brazilské legendě slušela. Bývalý kapitán světových jedniček udělá všechno pro to, aby byl jeho šestnáctý rok na profesionální scéně tím přelomovým a vrátí se zpět tam, kam bezpochyby patří. Samotný Fallen tomu věří. „Máme hráče s obrovskými zkušenostmi a vědomostmi. Můžeme se stát velice silným celkem,“ říká nová akvizice TL. „Cítím, že můžeme dosáhnout velkých věcí,“ nebojí se Fallen o budoucnost svého týmu.

Sestava Team Liquid:

Jake „⁠Stewie2K⁠“ Yip

Michael „⁠Grim⁠“ Wince

Jonathan „⁠EliGE⁠“ Jablonowski

Keith „⁠NAF⁠“ Markovic

Gabriel „⁠FalleN⁠“ Toledo